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ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка"
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка" - РИА Новости, 15.04.2025
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка"
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:41:00+03:00
2025-04-15T06:41:00+03:00
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уфа
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк", сообщается на сайте ведомства. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 апреля 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО), регион № 2638, город Уфа (приказ Банка России от 15 апреля 2025 года №ОД-663)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241226/litsenziya-1991367157.html
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экономика, уфа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Уфа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка"
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ПромТрансБанка"