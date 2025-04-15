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ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка" - РИА Новости, 15.04.2025
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06:41 15.04.2025 (обновлено: 06:42 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tsb-2011283534.html
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка"
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка" - РИА Новости, 15.04.2025
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка"
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:41:00+03:00
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экономика
уфа
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк", сообщается на сайте ведомства. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 апреля 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО), регион № 2638, город Уфа (приказ Банка России от 15 апреля 2025 года №ОД-663)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241226/litsenziya-1991367157.html
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экономика, уфа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Уфа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ отозвал лицензию у "ПромТрансБанка"

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ПромТрансБанка"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк", сообщается на сайте ведомства.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 апреля 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПромТрансБанк" (Общество с ограниченной ответственностью) Банк ПТБ (ООО), регион № 2638, город Уфа (приказ Банка России от 15 апреля 2025 года №ОД-663)", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаУфаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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