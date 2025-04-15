Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/trevoga-2011282524.html
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2025
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу
Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:12:00+03:00
2025-04-15T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783362673_0:232:3077:1963_1920x0_80_0_0_51da8f5b90f7663f180833adaa011216.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в 22.47 мск понедельника, она продлилась 7 часов 18 минут. "Тамбовская область. Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250415/opasnost-2011279138.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783362673_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_a2c760e5cb16d171ef6e1ead880c84e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

МЧС отменило воздушную тревогу в Тамбовской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУлица Интернациональная в Тамбове
Улица Интернациональная в Тамбове - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Улица Интернациональная в Тамбове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ.
Опасность была объявлена в 22.47 мск понедельника, она продлилась 7 часов 18 минут.
"Тамбовская область. Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала