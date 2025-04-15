https://ria.ru/20250415/trevoga-2011282524.html

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.04.2025

В Тамбовской области отменили воздушную тревогу

Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T06:12:00+03:00

2025-04-15T06:12:00+03:00

2025-04-15T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность была объявлена в 22.47 мск понедельника, она продлилась 7 часов 18 минут. "Тамбовская область. Отбой "Воздушной тревоги" - опасность атаки беспилотных воздушных судов миновала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250415/opasnost-2011279138.html

тамбовская область

россия

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)