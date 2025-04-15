https://ria.ru/20250415/treker-2011466554.html
Сайт RuTracker перестал работать
Сайт RuTracker перестал работать - РИА Новости, 15.04.2025
Сайт RuTracker перестал работать
Крупнейший русскоязычный пиратский торрент-трекер RuTracker перестал работать: сайт сервиса не открывается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:10:00+03:00
2025-04-15T22:10:00+03:00
2025-04-15T22:10:00+03:00
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Крупнейший русскоязычный пиратский торрент-трекер RuTracker перестал работать: сайт сервиса не открывается, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайт торрент-трекера появляется сообщение: "Веб-сервер не устанавливает соединение. В результате веб-страница не отображается". Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне стали жаловаться на работу сервиса после 17.00 мск. Пик наблюдался в 21.15 мск - 700 жалоб. В конце 2015 года Мосгорсуд принял решение о "вечной блокировке" одного из популярнейших в России торрент-трекеров Rutracker по иску о нарушении авторских прав.
https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html
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россия, московский городской суд
Россия, Московский городской суд
Сайт RuTracker перестал работать
Крупнейший русскоязычный пиратский торрент-трекер RuTracker перестал открываться