https://ria.ru/20250415/treker-2011466554.html

Сайт RuTracker перестал работать

Сайт RuTracker перестал работать - РИА Новости, 15.04.2025

Сайт RuTracker перестал работать

Крупнейший русскоязычный пиратский торрент-трекер RuTracker перестал работать: сайт сервиса не открывается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:10:00+03:00

2025-04-15T22:10:00+03:00

2025-04-15T22:10:00+03:00

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Крупнейший русскоязычный пиратский торрент-трекер RuTracker перестал работать: сайт сервиса не открывается, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайт торрент-трекера появляется сообщение: "Веб-сервер не устанавливает соединение. В результате веб-страница не отображается". Согласно детектору по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне стали жаловаться на работу сервиса после 17.00 мск. Пик наблюдался в 21.15 мск - 700 жалоб. В конце 2015 года Мосгорсуд принял решение о "вечной блокировке" одного из популярнейших в России торрент-трекеров Rutracker по иску о нарушении авторских прав.

https://ria.ru/20250320/sboi-2006137525.html

россия

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московский городской суд