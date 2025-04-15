Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011463143.html
В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады
В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады - РИА Новости, 15.04.2025
В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады
Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:38:00+03:00
2025-04-15T21:38:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США", - сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, почему Трамп давно не упоминал Канаду в качестве "51-го штата". Комментируя возможные переговоры с Канадой по пошлинам, Левитт отметила, что Трамп придерживается "гибкого подхода", но в первую очередь заботится об интересах американцев. Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
https://ria.ru/20250414/kanada-2011234467.html
https://ria.ru/20250413/ssha-2011041727.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп
В мире, Канада, США, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады

Белый дом: Трамп по-прежнему выступает за присоединение Канады к США

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США", - сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, почему Трамп давно не упоминал Канаду в качестве "51-го штата".
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии
14 апреля, 19:49
Комментируя возможные переговоры с Канадой по пошлинам, Левитт отметила, что Трамп придерживается "гибкого подхода", но в первую очередь заботится об интересах американцев.
Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
Люди на границе Канады и США - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания
13 апреля, 20:07
 
В миреКанадаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала