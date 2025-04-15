https://ria.ru/20250415/tramp-2011463143.html

В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады

В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады - РИА Новости, 15.04.2025

В Белом доме рассказали о твердой позиции Трампа по вопросу Канады

Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается своей позиции в поддержку присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент по-прежнему придерживается своей позиции в отношении Канады: США субсидировали обороноспособность Канады. И он по-прежнему считает, что канадцы получили бы большую выгоду, если бы страна стала 51-м штатом США", - сказала она в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос о том, почему Трамп давно не упоминал Канаду в качестве "51-го штата". Комментируя возможные переговоры с Канадой по пошлинам, Левитт отметила, что Трамп придерживается "гибкого подхода", но в первую очередь заботится об интересах американцев. Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250414/kanada-2011234467.html

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в мире, канада, сша, дональд трамп