https://ria.ru/20250415/tramp-2011461793.html

Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ

Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил переговоры по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном с ключевыми представителями своей администрации, РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T21:24:00+03:00

2025-04-15T21:24:00+03:00

2025-04-15T21:24:00+03:00

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центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил переговоры по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном с ключевыми представителями своей администрации, ответственными за национальную безопасность и внешнюю политику, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным портала, встреча, прошедшая в ситуационной комнате Белого дома, была посвящена обсуждению позиции США в ходе следующего раунда переговоров, запланированного на субботу. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Встреча прошла на фоне интенсивных споров внутри администрации по поводу дальнейшего курса в ходе переговоров, пишет издание. Вэнс и Уиткофф считают, что Вашингтон может заключить ядерную сделку дипломатическим путем и должен быть готов пойти на компромисс. Другие члены администрации, включая Рубио и Уолтца, настроены крайне скептично и выступают за максималистский подход к переговорам. Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.

https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, тегеран (город), стив уиткофф, дональд трамп, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру), ситуация вокруг "ядерного досье" ирана