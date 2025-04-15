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Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
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21:24 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011461793.html
Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ
Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил переговоры по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном с ключевыми представителями своей администрации, РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T21:24:00+03:00
2025-04-15T21:24:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
стив уиткофф
дональд трамп
марко рубио
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил переговоры по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном с ключевыми представителями своей администрации, ответственными за национальную безопасность и внешнюю политику, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным портала, встреча, прошедшая в ситуационной комнате Белого дома, была посвящена обсуждению позиции США в ходе следующего раунда переговоров, запланированного на субботу. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Встреча прошла на фоне интенсивных споров внутри администрации по поводу дальнейшего курса в ходе переговоров, пишет издание. Вэнс и Уиткофф считают, что Вашингтон может заключить ядерную сделку дипломатическим путем и должен быть готов пойти на компромисс. Другие члены администрации, включая Рубио и Уолтца, настроены крайне скептично и выступают за максималистский подход к переговорам. Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.
https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html
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сша
иран
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в мире, сша, иран, тегеран (город), стив уиткофф, дональд трамп, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру), ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Марко Рубио, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Трамп обсудил со своей администрацией переговоры c Ираном , сообщили СМИ

Axios: Трамп обсудил с ключевыми членами своей администрации сделку с Ираном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник обсудил переговоры по ядерной сделке между Соединенными Штатами и Ираном с ключевыми представителями своей администрации, ответственными за национальную безопасность и внешнюю политику, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, встреча, прошедшая в ситуационной комнате Белого дома, была посвящена обсуждению позиции США в ходе следующего раунда переговоров, запланированного на субботу. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
Вчера, 18:45
Встреча прошла на фоне интенсивных споров внутри администрации по поводу дальнейшего курса в ходе переговоров, пишет издание. Вэнс и Уиткофф считают, что Вашингтон может заключить ядерную сделку дипломатическим путем и должен быть готов пойти на компромисс. Другие члены администрации, включая Рубио и Уолтца, настроены крайне скептично и выступают за максималистский подход к переговорам.
Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
 
В миреСШАИранТегеран (город)Стив УиткоффДональд ТрампМарко РубиоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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