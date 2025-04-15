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В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая - РИА Новости, 15.04.2025
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая
Торговая сделка с США нужна Китаю, президент США Дональд Трамп дал понять, что открыт к ней, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:57:00+03:00
2025-04-15T20:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Торговая сделка с США нужна Китаю, президент США Дональд Трамп дал понять, что открыт к ней, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Китай должен заключить с нами сделку, не мы обязаны заключить сделку с ними. Нет разницы между Китаем и любой другой страной, кроме того, что они больше. Китай хочет того же, что есть у нас, чего хотят другие страны: американского клиента. Другими словами, они хотят наших денег", - заявила Левитт на брифинге.По ее словам, Трамп "ясно дал понять, что открыт к сделке с Китаем".
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введение трампом пошлин на импорт, в мире, китай, сша, дональд трамп
Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Китай, США, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая
Белый дом: Трамп дал ясно понять, что открыт для торговой сделки с Китаем