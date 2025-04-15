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В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая - РИА Новости, 15.04.2025
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20:57 15.04.2025 (обновлено: 21:16 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tramp-2011459680.html
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая - РИА Новости, 15.04.2025
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая
Торговая сделка с США нужна Китаю, президент США Дональд Трамп дал понять, что открыт к ней, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 15.04.2025
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введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Торговая сделка с США нужна Китаю, президент США Дональд Трамп дал понять, что открыт к ней, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт."Китай должен заключить с нами сделку, не мы обязаны заключить сделку с ними. Нет разницы между Китаем и любой другой страной, кроме того, что они больше. Китай хочет того же, что есть у нас, чего хотят другие страны: американского клиента. Другими словами, они хотят наших денег", - заявила Левитт на брифинге.По ее словам, Трамп "ясно дал понять, что открыт к сделке с Китаем".
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введение трампом пошлин на импорт, в мире, китай, сша, дональд трамп
Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Китай, США, Дональд Трамп
В Белом доме рассказали о позиции Трампа по вопросу Китая

Белый дом: Трамп дал ясно понять, что открыт для торговой сделки с Китаем

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Торговая сделка с США нужна Китаю, президент США Дональд Трамп дал понять, что открыт к ней, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Китай должен заключить с нами сделку, не мы обязаны заключить сделку с ними. Нет разницы между Китаем и любой другой страной, кроме того, что они больше. Китай хочет того же, что есть у нас, чего хотят другие страны: американского клиента. Другими словами, они хотят наших денег", - заявила Левитт на брифинге.
По ее словам, Трамп "ясно дал понять, что открыт к сделке с Китаем".
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава Минфина США допустил разрыв торговых отношений с Китаем
14 апреля, 23:53
 
Введение Трампом пошлин на импортВ миреКитайСШАДональд Трамп
 
 
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