https://ria.ru/20250415/tramp-2011458480.html
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:48:00+03:00
2025-04-15T20:48:00+03:00
2025-04-15T20:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит."Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент (США Дональд Трамп – ред.) тоже так считает", – сказала Левит в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011398975.html
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Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Белый дом: Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине