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Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 15.04.2025 (обновлено: 20:53 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tramp-2011458480.html
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. РИА Новости, 15.04.2025
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специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
сша
дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит."Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент (США Дональд Трамп – ред.) тоже так считает", – сказала Левит в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250415/tramp-2011398975.html
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россия, в мире, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

Белый дом: Трамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит.
"Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент (США Дональд Трамп – ред.) тоже так считает", – сказала Левит в ходе брифинга для журналистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаСШАДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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