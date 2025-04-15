https://ria.ru/20250415/tramp-2011458480.html

Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 15.04.2025

Трамп уверен, что Россия хочет закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит. РИА Новости, 15.04.2025

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что РФ хочет закончить конфликт на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левит."Как заявил вчера вечером посланник президента Стив Уиткофф, он считает, что Россия хочет положить конец этой войне, и президент (США Дональд Трамп – ред.) тоже так считает", – сказала Левит в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011398975.html

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