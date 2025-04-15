https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html

Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам

Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам - РИА Новости, 15.04.2025

Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам

Введение президентом США Дональдом Трампом заградительных пошлин против Китая ограничат доступ США сразу к нескольким редкоземельным металлам и критически... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:22:00+03:00

2025-04-15T19:22:00+03:00

2025-04-15T19:27:00+03:00

китай

сша

малайзия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом заградительных пошлин против Китая ограничат доступ США сразу к нескольким редкоземельным металлам и критически важным элементам, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Штаты, по данным американской геологической службы, в 2024 году импортировали около 80% от необходимых экономике редкоземельных металлов. Основной источник прямого импорта этих элементов для США - это Китай. Как следует из информации статслужбы Штатов, в прошлом году китайские компании поставили на американский рынок редкоземельных металлов на 117,3 миллиона долларов, что составило почти 70% от всего импорта. В то же время по отдельным элементам доля китайских компаний в импорте Штатов была существенно выше. Например, Китай поставил 100% чистого лантана, который нужен для производства аккумуляторов и катализаторов, а также почти 80% скандия и иттрия, которые необходимы в металлургии и для производства лазеров соответственно. При этом несмотря на то, что США также закупают небольшие объемы редкоземельных металлов в Малайзии, Японии и Эстонии, эти страны редкоземельные металлы лишь обрабатывают, а сырьем служат поставки из Китая, Австралии и других стран. КНР в прошлом году также занимала доминирующее положение в поставках в США марганца, необходимого для производства стали, - 70%. Кроме того, на китайские компании приходилось примерно 70% в импорте натурального графита и около 60% - искусственного графита, которые используют для создания огнеупорных материалов. Также Пекин поставлял около 60% молибдена, применяемого в производстве автомобильных деталей и аэрокосмических компонентов. Чуть меньше половины пришлось на Китай в поставках тантала (47%), магнезита (46%), электромагнитов (44%). Еще китайские компании обеспечивали Штаты примерно третью импортируемого висмута.

https://ria.ru/20250415/yellen-2011288684.html

https://ria.ru/20250414/poshliny-2011172019.html

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html

китай

сша

малайзия

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китай, сша, малайзия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире