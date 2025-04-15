Рейтинг@Mail.ru
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 15.04.2025 (обновлено: 19:27 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tramp-2011443132.html
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам - РИА Новости, 15.04.2025
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам
Введение президентом США Дональдом Трампом заградительных пошлин против Китая ограничат доступ США сразу к нескольким редкоземельным металлам и критически... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:22:00+03:00
2025-04-15T19:27:00+03:00
китай
сша
малайзия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047493_0:476:2530:1899_1920x0_80_0_0_70706399a34a2db6a8d5c74648b1ed4f.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом заградительных пошлин против Китая ограничат доступ США сразу к нескольким редкоземельным металлам и критически важным элементам, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Штаты, по данным американской геологической службы, в 2024 году импортировали около 80% от необходимых экономике редкоземельных металлов. Основной источник прямого импорта этих элементов для США - это Китай. Как следует из информации статслужбы Штатов, в прошлом году китайские компании поставили на американский рынок редкоземельных металлов на 117,3 миллиона долларов, что составило почти 70% от всего импорта. В то же время по отдельным элементам доля китайских компаний в импорте Штатов была существенно выше. Например, Китай поставил 100% чистого лантана, который нужен для производства аккумуляторов и катализаторов, а также почти 80% скандия и иттрия, которые необходимы в металлургии и для производства лазеров соответственно. При этом несмотря на то, что США также закупают небольшие объемы редкоземельных металлов в Малайзии, Японии и Эстонии, эти страны редкоземельные металлы лишь обрабатывают, а сырьем служат поставки из Китая, Австралии и других стран. КНР в прошлом году также занимала доминирующее положение в поставках в США марганца, необходимого для производства стали, - 70%. Кроме того, на китайские компании приходилось примерно 70% в импорте натурального графита и около 60% - искусственного графита, которые используют для создания огнеупорных материалов. Также Пекин поставлял около 60% молибдена, применяемого в производстве автомобильных деталей и аэрокосмических компонентов. Чуть меньше половины пришлось на Китай в поставках тантала (47%), магнезита (46%), электромагнитов (44%). Еще китайские компании обеспечивали Штаты примерно третью импортируемого висмута.
https://ria.ru/20250415/yellen-2011288684.html
https://ria.ru/20250414/poshliny-2011172019.html
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html
китай
сша
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047493_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ba0fca1f3c23e3e8f7a0ee3d840acf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, малайзия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Малайзия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Пошлины против Китая ограничат доступ США к редкоземельным металлам

Введенные Трампом пошлины против Китая ограничат доступ США к редким металлам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Введение президентом США Дональдом Трампом заградительных пошлин против Китая ограничат доступ США сразу к нескольким редкоземельным металлам и критически важным элементам, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Экс-глава Минфина США раскритиковала политику пошлин Трампа
Вчера, 08:39
Штаты, по данным американской геологической службы, в 2024 году импортировали около 80% от необходимых экономике редкоземельных металлов. Основной источник прямого импорта этих элементов для США - это Китай. Как следует из информации статслужбы Штатов, в прошлом году китайские компании поставили на американский рынок редкоземельных металлов на 117,3 миллиона долларов, что составило почти 70% от всего импорта.
В то же время по отдельным элементам доля китайских компаний в импорте Штатов была существенно выше. Например, Китай поставил 100% чистого лантана, который нужен для производства аккумуляторов и катализаторов, а также почти 80% скандия и иттрия, которые необходимы в металлургии и для производства лазеров соответственно.
При этом несмотря на то, что США также закупают небольшие объемы редкоземельных металлов в Малайзии, Японии и Эстонии, эти страны редкоземельные металлы лишь обрабатывают, а сырьем служат поставки из Китая, Австралии и других стран.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет повышение пошлин США
14 апреля, 15:31
КНР в прошлом году также занимала доминирующее положение в поставках в США марганца, необходимого для производства стали, - 70%. Кроме того, на китайские компании приходилось примерно 70% в импорте натурального графита и около 60% - искусственного графита, которые используют для создания огнеупорных материалов. Также Пекин поставлял около 60% молибдена, применяемого в производстве автомобильных деталей и аэрокосмических компонентов.
Чуть меньше половины пришлось на Китай в поставках тантала (47%), магнезита (46%), электромагнитов (44%). Еще китайские компании обеспечивали Штаты примерно третью импортируемого висмута.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Эксперт оценила перспективы торговой войны между США и Китаем
10 апреля, 18:39
 
КитайСШАМалайзияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала