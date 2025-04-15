Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса
Трамп предложил лишить Гарвард безналогового статуса из-за опасной идеологии
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения.
"Может быть, Гарварду стоит лишиться своего безналогового статуса и облагаться налогами как политическая организация, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную (терроризмом - ред.)/поддерживающую терроризм 'болезнь'? Помните, что безналоговый статус полностью зависит от действий в интересах общества", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
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