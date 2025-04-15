https://ria.ru/20250415/tramp-2011413095.html

Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса

Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса - РИА Новости, 15.04.2025

Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса

Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:48:00+03:00

2025-04-15T17:48:00+03:00

2025-04-15T17:48:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

израиль

дональд трамп

гарвардский университет

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения. "Может быть, Гарварду стоит лишиться своего безналогового статуса и облагаться налогами как политическая организация, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную (терроризмом - ред.)/поддерживающую терроризм 'болезнь'? Помните, что безналоговый статус полностью зависит от действий в интересах общества", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать". Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

сша

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, гарвардский университет, хамас