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Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса - РИА Новости, 15.04.2025
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17:48 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011413095.html
Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса
Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса - РИА Новости, 15.04.2025
Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса
Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:48:00+03:00
2025-04-15T17:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения. "Может быть, Гарварду стоит лишиться своего безналогового статуса и облагаться налогами как политическая организация, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную (терроризмом - ред.)/поддерживающую терроризм 'болезнь'? Помните, что безналоговый статус полностью зависит от действий в интересах общества", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать". Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
https://ria.ru/20250401/garvard-2008544080.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса

Трамп предложил лишить Гарвард безналогового статуса из-за опасной идеологии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил лишить Гарвардский университет безналогового статуса из-за того, что учебное заведение, по мнению президента, продвигает опасные идеологические течения.
"Может быть, Гарварду стоит лишиться своего безналогового статуса и облагаться налогами как политическая организация, если он продолжит продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную (терроризмом - ред.)/поддерживающую терроризм 'болезнь'? Помните, что безналоговый статус полностью зависит от действий в интересах общества", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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Министерство образования США сообщило ранее, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
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В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампГарвардский университетХАМАС
 
 
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