https://ria.ru/20250415/tramp-2011398975.html

"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском

"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.04.2025

"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском

Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:01:00+03:00

2025-04-15T17:01:00+03:00

2025-04-15T17:01:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959789_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_21722062777d4b128dcaf8325366f775.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме."Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать", — сказал американский лидер, комментируя свою позицию по украинскому конфликту.Ранее американский президент, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Позже Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Киева в НАТО.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html

https://ria.ru/20250415/usloviya-2011366760.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп