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"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.04.2025
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:01:00+03:00
2025-04-15T17:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме."Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать", — сказал американский лидер, комментируя свою позицию по украинскому конфликту.Ранее американский президент, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Позже Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Киева в НАТО.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском
Трамп усомнился в компетентности Зеленского