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"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.04.2025
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17:01 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011398975.html
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 15.04.2025
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском
Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:01:00+03:00
2025-04-15T17:01:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме."Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать", — сказал американский лидер, комментируя свою позицию по украинскому конфликту.Ранее американский президент, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Позже Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Киева в НАТО.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
"Не уверен, что он такой": Трамп сделал новое заявление о Зеленском

Трамп усомнился в компетентности Зеленского

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усомнился в компетентности Зеленского, об этом он заявил во время встречи с президентом Сальвадора в Белом доме.
«
"Если бы Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен… а я не уверен, что он такой… Эту войну никогда нельзя было допускать", — сказал американский лидер, комментируя свою позицию по украинскому конфликту.
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Ранее американский президент, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.
Позже Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле".
По его словам, этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Киева в НАТО.
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В миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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