https://ria.ru/20250415/tramp-2011375414.html

Власти США используют личные данные для поиска нелегалов, пишет WP

Власти США используют личные данные для поиска нелегалов, пишет WP - РИА Новости, 15.04.2025

Власти США используют личные данные для поиска нелегалов, пишет WP

Администрация президента США Дональда Трампа прибегает к использованию защищенных личных данных для поиска, увольнения и выселения нелегальных мигрантов,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:26:00+03:00

2025-04-15T15:26:00+03:00

2025-04-15T15:26:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_991df9fde4f615271bb7c4f3a65ef4b3.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прибегает к использованию защищенных личных данных для поиска, увольнения и выселения нелегальных мигрантов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Как пишет издание, базы личных данных для поиска нелегальных мигрантов уже используются во многих государственных ведомствах. Так, на прошлой неделе Служба социального обеспечения США внесла данные более шести тысяч мигрантов, в основном латиноамериканского происхождения, в базу, где хранится информация об уже умерших людях. Таким образом ведомство лишило их возможности получать пособия или легально работать на территории США, отмечает газета. "Администрация Трампа использует личные данные, обычно защищенные от распространения, для поиска незарегистрированных иммигрантов на местах работы, учебы и проживания, зачастую с целью выселить их или уволить", - говорится в сообщении газеты. Как отмечается в публикации, министерство жилищного строительства и городского развития США разрабатывает систему, которая запретит проживание семей со смешанным миграционным статусом (где одни члены семьи легализованы в США, а другие - нет) в государственном жилье. При этом департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует выселение уже проживающих в подобном жилье семей со смешанным миграционным статусом, пишет издание. По информации газеты, министерство внутренней безопасности США уже обратилось в Службу соцобеспечения с просьбой о содействии в поиске нелегалов и борьбе с незаконным использованием номеров социального страхования, отмечается в публикации. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250223/tramp-2001139962.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010500504.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007478796.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп