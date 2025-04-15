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Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР - РИА Новости, 15.04.2025
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15:13 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011372524.html
Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР
Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР - РИА Новости, 15.04.2025
Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР
Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие отношений между Россией и Китаем, хотя Запад всегда пытается вбить клин между странами, уверен посол... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:13:00+03:00
2025-04-15T15:13:00+03:00
в мире
китай
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие отношений между Россией и Китаем, хотя Запад всегда пытается вбить клин между странами, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Ранее в апреле председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Марк Грин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем. "Трамп пытается повлиять на развитие наших отношений, но ему не удастся", - сказал посол журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума. Позже дипломат подчеркнул, что Запад всегда пытается вбить клин между Россией и Китаем, однако связка двух стран сегодня очень важна для поддержания стабильности в мире. "У нас есть общие интересы, общие стратегии для подъема своей экономики, национального подъема, возрождения... Нам нужна стабильная международная обстановка, но они не дадут, конечно", - добавил посол.
https://ria.ru/20250414/politika-2011193114.html
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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, чжан ханьхуэй
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Чжан Ханьхуэй
Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР

Посол Ханьхуэй: Трамп не сможет повлиять на развитие отношений России и Китая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие отношений между Россией и Китаем, хотя Запад всегда пытается вбить клин между странами, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
Ранее в апреле председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Марк Грин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем.
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«
"Трамп пытается повлиять на развитие наших отношений, но ему не удастся", - сказал посол журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума.
Позже дипломат подчеркнул, что Запад всегда пытается вбить клин между Россией и Китаем, однако связка двух стран сегодня очень важна для поддержания стабильности в мире.
«
"У нас есть общие интересы, общие стратегии для подъема своей экономики, национального подъема, возрождения... Нам нужна стабильная международная обстановка, но они не дадут, конечно", - добавил посол.
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