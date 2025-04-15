https://ria.ru/20250415/tramp-2011372524.html

Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР

Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР - РИА Новости, 15.04.2025

Трамп не сможет повлиять на отношения России и Китая, заявил посол КНР

Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие отношений между Россией и Китаем, хотя Запад всегда пытается вбить клин между странами, уверен посол... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T15:13:00+03:00

2025-04-15T15:13:00+03:00

2025-04-15T15:13:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

дональд трамп

чжан ханьхуэй

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858510505_235:112:3029:1683_1920x0_80_0_0_313265d541094f274ee0f06dcb79a0eb.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сможет повлиять на развитие отношений между Россией и Китаем, хотя Запад всегда пытается вбить клин между странами, уверен посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Ранее в апреле председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей США Марк Грин в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп своими усилиями по урегулированию конфликта на Украине стремится "вбить клин" между Россией и Китаем. "Трамп пытается повлиять на развитие наших отношений, но ему не удастся", - сказал посол журналистам на полях Евразийского нефтегазового форума. Позже дипломат подчеркнул, что Запад всегда пытается вбить клин между Россией и Китаем, однако связка двух стран сегодня очень важна для поддержания стабильности в мире. "У нас есть общие интересы, общие стратегии для подъема своей экономики, национального подъема, возрождения... Нам нужна стабильная международная обстановка, но они не дадут, конечно", - добавил посол.

https://ria.ru/20250414/politika-2011193114.html

https://ria.ru/20250313/ssha-2004656062.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, чжан ханьхуэй