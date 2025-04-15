https://ria.ru/20250415/tramp-2011347740.html
Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа
Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 15.04.2025
Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа
Кремль проинформирует соответствующим образом, если будет планироваться разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, заявил... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:15:00+03:00
2025-04-15T13:15:00+03:00
2025-04-15T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует соответствующим образом, если будет планироваться разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас соответствующим образом, как это мы делаем обычно", - сказал Песков журналистам.
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Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа
Песков: Кремль проинформирует, если будет планироваться разговор Путина и Трампа