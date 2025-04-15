https://ria.ru/20250415/tramp-2011347740.html

Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа

Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 15.04.2025

Песков высказался о планах разговора Путина и Трампа

Кремль проинформирует соответствующим образом, если будет планироваться разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, заявил... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует соответствующим образом, если будет планироваться разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас соответствующим образом, как это мы делаем обычно", - сказал Песков журналистам.

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире