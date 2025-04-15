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Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу - РИА Новости, 15.04.2025
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03:18 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tramp-2011274551.html
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу - РИА Новости, 15.04.2025
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу
Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:18:00+03:00
2025-04-15T03:18:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждается в сообщении агентства, "несмотря на судебный приказ, журналист и фотограф не были допущены в Овальный кабинет". В понедельник Трамп принимал в Белом доме президента Сальвадора Найиба Букеле. Руководство пресс-службы Белого дома ранее заявляло, что только администрация имеет право решать, кого из журналистов пускать на мероприятия с президентом, поскольку всем желающим попасть на на них представителями СМИ физически не может хватить места. Агентство настаивает, что во время рассмотрения жалобы на решение об обеспечении журналистам доступа к Трампу постановление должно исполняться. Рассмотрение ходатайства администрации ожидается в четверг. В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из президентского пула, запретив агентству сопровождать американского лидера в поездках и присутствовать в Овальном офисе. Недовольство Белого дома вызывает нежелание СМИ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" во исполнение указа Трампа о переименовании топонима.
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в мире, сша, сальвадор, дональд трамп, найиб букеле
В мире, США, Сальвадор, Дональд Трамп, Найиб Букеле
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу

AP пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу вопреки решению суда

© AP Photo / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с президентом США Дональдом Трампом.
Как утверждается в сообщении агентства, "несмотря на судебный приказ, журналист и фотограф не были допущены в Овальный кабинет". В понедельник Трамп принимал в Белом доме президента Сальвадора Найиба Букеле.
Руководство пресс-службы Белого дома ранее заявляло, что только администрация имеет право решать, кого из журналистов пускать на мероприятия с президентом, поскольку всем желающим попасть на на них представителями СМИ физически не может хватить места. Агентство настаивает, что во время рассмотрения жалобы на решение об обеспечении журналистам доступа к Трампу постановление должно исполняться. Рассмотрение ходатайства администрации ожидается в четверг.
В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из президентского пула, запретив агентству сопровождать американского лидера в поездках и присутствовать в Овальном офисе. Недовольство Белого дома вызывает нежелание СМИ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" во исполнение указа Трампа о переименовании топонима.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде
4 апреля, 17:04
 
В миреСШАСальвадорДональд ТрампНайиб Букеле
 
 
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