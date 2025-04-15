https://ria.ru/20250415/tramp-2011274551.html
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу - РИА Новости, 15.04.2025
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу
Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:18:00+03:00
2025-04-15T03:18:00+03:00
2025-04-15T03:18:00+03:00
в мире
сша
сальвадор
дональд трамп
найиб букеле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс заявило, что, несмотря на судебное решение, их журналиста не допустили в Овальный кабинет на мероприятие с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждается в сообщении агентства, "несмотря на судебный приказ, журналист и фотограф не были допущены в Овальный кабинет". В понедельник Трамп принимал в Белом доме президента Сальвадора Найиба Букеле. Руководство пресс-службы Белого дома ранее заявляло, что только администрация имеет право решать, кого из журналистов пускать на мероприятия с президентом, поскольку всем желающим попасть на на них представителями СМИ физически не может хватить места. Агентство настаивает, что во время рассмотрения жалобы на решение об обеспечении журналистам доступа к Трампу постановление должно исполняться. Рассмотрение ходатайства администрации ожидается в четверг. В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из президентского пула, запретив агентству сопровождать американского лидера в поездках и присутствовать в Овальном офисе. Недовольство Белого дома вызывает нежелание СМИ называть Мексиканский залив "Заливом Америки" во исполнение указа Трампа о переименовании топонима.
https://ria.ru/20250404/assoshiejted-2009386199.html
сша
сальвадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_78df252ad1fea07c128708c44be3abdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сальвадор, дональд трамп, найиб букеле
В мире, США, Сальвадор, Дональд Трамп, Найиб Букеле
Ассошиэйтед Пресс пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу
AP пожаловалось, что их репортера не пустили к Трампу вопреки решению суда