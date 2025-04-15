https://ria.ru/20250415/topor-2011388574.html

В Подмосковье один человек пострадал во время ссоры с мужчиной с топором

В Подмосковье один человек пострадал во время ссоры с мужчиной с топором - РИА Новости, 15.04.2025

В Подмосковье один человек пострадал во время ссоры с мужчиной с топором

Мужчина подбежал с топором к группе молодых людей на стадионе в подмосковном селе Акулово, в ходе ссоры пострадал человек, он уже написал заявление в полицию,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:25:00+03:00

2025-04-15T16:25:00+03:00

2025-04-15T16:25:00+03:00

происшествия

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мужчина подбежал с топором к группе молодых людей на стадионе в подмосковном селе Акулово, в ходе ссоры пострадал человек, он уже написал заявление в полицию, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. Отмечается, что вечером в понедельник в дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от местного жителя 1992 г.р. о конфликте. "По предварительной информации, на футбольном стадионе в селе Акулово к компании молодых людей подбежал неизвестный, в руках которого был топор. Произошла ссора, в ходе которой заявитель получил телесные повреждения, а злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции проводят проверку и устанавливают личность правонарушителя.

https://ria.ru/20250414/deti-2011160970.html

https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003546307.html

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), россия