https://ria.ru/20250415/tjumen-2011401964.html

В Тюмени мужчине восстановили лицо после грибкового поражения

В Тюмени мужчине восстановили лицо после грибкового поражения - РИА Новости, 15.04.2025

В Тюмени мужчине восстановили лицо после грибкового поражения

Команда врачей клинического госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени восстановили мужчине лицо, пострадавшее из-за агрессивного грибкового поражения костей лица,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:13:00+03:00

2025-04-15T17:13:00+03:00

2025-04-15T17:13:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Команда врачей клинического госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени восстановили мужчине лицо, пострадавшее из-за агрессивного грибкового поражения костей лица, явившегося последствием перенесенной коронавирусной инфекции, сообщила онколог Юлия Шубина. Медик рассказала, что в клинический госпиталь "Мать и дитя" обратился мужчина, который четыре года назад перенес коронавирусную инфекцию, она дала осложнение в виде агрессивного грибкового поражения костей лица. По словам врача, грибок буквально разрушил часть черепа: верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы, глаз утратил зрение и "провалился", во рту образовалась дыра, через которую было видно полость носа и придаточные пазухи. "Проведена уникальная операция с применением микрососудистой хирургии. Удалили повреждённый глаз. Рассекли рубцы, высвободили ткани, отсепарировали нос изнутри. Из широчайшей мышцы спины пациента вместе с подкожной клетчаткой сформировали объёмный лоскут и пересадили его в область дефекта. Под микроскопом сосуды спины соединены с сосудами шеи. Объём поражения был колоссален", - рассказала Юлия Шубина.Онколог отметила, что команда хирургов, онкологов, анестезиологов, микрохирургов несколько месяцев искала решение. Но сегодня у пациента закрыт дефект, восстановлен объём лица, возвращены базовые функции речи и приёма пищи.

https://ria.ru/20250226/koronavirus-2001628751.html

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