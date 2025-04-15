В Тюмени мужчине восстановили лицо после грибкового поражения
Онколог Шубина: в Тюмени восстановили лицо мужчине, пострадавшему от грибка
Врачи перед началом операции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Команда врачей клинического госпиталя "Мать и дитя" в Тюмени восстановили мужчине лицо, пострадавшее из-за агрессивного грибкового поражения костей лица, явившегося последствием перенесенной коронавирусной инфекции, сообщила онколог Юлия Шубина.
Медик рассказала, что в клинический госпиталь "Мать и дитя" обратился мужчина, который четыре года назад перенес коронавирусную инфекцию, она дала осложнение в виде агрессивного грибкового поражения костей лица. По словам врача, грибок буквально разрушил часть черепа: верхнюю челюсть, нижнюю стенку глазницы, глаз утратил зрение и "провалился", во рту образовалась дыра, через которую было видно полость носа и придаточные пазухи.
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"Проведена уникальная операция с применением микрососудистой хирургии. Удалили повреждённый глаз. Рассекли рубцы, высвободили ткани, отсепарировали нос изнутри. Из широчайшей мышцы спины пациента вместе с подкожной клетчаткой сформировали объёмный лоскут и пересадили его в область дефекта. Под микроскопом сосуды спины соединены с сосудами шеи. Объём поражения был колоссален", - рассказала Юлия Шубина.
Онколог отметила, что команда хирургов, онкологов, анестезиологов, микрохирургов несколько месяцев искала решение. Но сегодня у пациента закрыт дефект, восстановлен объём лица, возвращены базовые функции речи и приёма пищи.
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