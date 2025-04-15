В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ
В Башкирии задержали молодого местного жителя, планировавшего воевать за ВСУ
© Фото : УФСБ по РБ Оперативники УФСБ по Башкирии задержали жителя села Михайловка, который вступил в ряды террористической организации Украины и намеревался воевать на стороне ВСУ
© Фото : УФСБ по РБ
Оперативники УФСБ по Башкирии задержали жителя села Михайловка, который вступил в ряды террористической организации Украины и намеревался воевать на стороне ВСУ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфимского района Башкирии, планировавшего приехать в Москву, чтобы через третьи страны попасть на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщает управление ФСБ России по республике.
По данным ведомства, 25-летний житель Башкирии в январе на сайте заполнил анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Он отправил свои паспортные данные, его заявку одобрили, получил от представителя запрещенной в РФ организации указания по пересечению границы с Украиной. Для этого он приобрел железнодорожный билет до Москвы, откуда на самолете через третьи страны планировал добраться до конечной точки, но при попытке выезда был задержан сотрудниками управления ФСБ.
"Выявлены и задокументированы противоправные действия жителя села Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан, 1999 года рождения, планировавшего вступить в ряды террористической организации на территории Украины и воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием.
Село Михайловка расположено у западной окраины Уфы, примыкает к району Затон. Согласно открытым данным, в населенном пункте проживает примерно 11 тысяч человек.