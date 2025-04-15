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В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 15.04.2025 (обновлено: 16:47 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/terrorizm-2011389441.html
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ
Силовики задержали жителя Уфимского района Башкирии, планировавшего приехать в Москву, чтобы через третьи страны попасть на Украину и воевать на стороне ВСУ,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:33:00+03:00
2025-04-15T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
уфимский район
москва
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфимского района Башкирии, планировавшего приехать в Москву, чтобы через третьи страны попасть на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщает управление ФСБ России по республике. По данным ведомства, 25-летний житель Башкирии в январе на сайте заполнил анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Он отправил свои паспортные данные, его заявку одобрили, получил от представителя запрещенной в РФ организации указания по пересечению границы с Украиной. Для этого он приобрел железнодорожный билет до Москвы, откуда на самолете через третьи страны планировал добраться до конечной точки, но при попытке выезда был задержан сотрудниками управления ФСБ. "Выявлены и задокументированы противоправные действия жителя села Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан, 1999 года рождения, планировавшего вступить в ряды террористической организации на территории Украины и воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием. Село Михайловка расположено у западной окраины Уфы, примыкает к району Затон. Согласно открытым данным, в населенном пункте проживает примерно 11 тысяч человек.
https://ria.ru/20250415/samara-2011274075.html
https://ria.ru/20250407/zhitelnitsa-2009804176.html
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происшествия, украина, уфимский район, москва, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Уфимский район, Москва, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ

В Башкирии задержали молодого местного жителя, планировавшего воевать за ВСУ

© Фото : УФСБ по РБ Оперативники УФСБ по Башкирии задержали жителя села Михайловка, который вступил в ряды террористической организации Украины и намеревался воевать на стороне ВСУ
Оперативники УФСБ по Башкирии задержали жителя села Михайловка, который вступил в ряды террористической организации Украины и намеревался воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : УФСБ по РБ
Оперативники УФСБ по Башкирии задержали жителя села Михайловка, который вступил в ряды террористической организации Украины и намеревался воевать на стороне ВСУ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфимского района Башкирии, планировавшего приехать в Москву, чтобы через третьи страны попасть на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщает управление ФСБ России по республике.
По данным ведомства, 25-летний житель Башкирии в январе на сайте заполнил анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Он отправил свои паспортные данные, его заявку одобрили, получил от представителя запрещенной в РФ организации указания по пересечению границы с Украиной. Для этого он приобрел железнодорожный билет до Москвы, откуда на самолете через третьи страны планировал добраться до конечной точки, но при попытке выезда был задержан сотрудниками управления ФСБ.
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"Выявлены и задокументированы противоправные действия жителя села Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан, 1999 года рождения, планировавшего вступить в ряды террористической организации на территории Украины и воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием.
Село Михайловка расположено у западной окраины Уфы, примыкает к району Затон. Согласно открытым данным, в населенном пункте проживает примерно 11 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаУфимский районМоскваВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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