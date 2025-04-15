https://ria.ru/20250415/terrorizm-2011389441.html

В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ

В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025

В Башкирии задержали мужчину, планировавшего воевать за ВСУ

Силовики задержали жителя Уфимского района Башкирии, планировавшего приехать в Москву, чтобы через третьи страны попасть на Украину и воевать на стороне ВСУ,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:33:00+03:00

2025-04-15T16:33:00+03:00

2025-04-15T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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уфимский район

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вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЕРМЬ, 15 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя Уфимского района Башкирии, планировавшего приехать в Москву, чтобы через третьи страны попасть на Украину и воевать на стороне ВСУ, сообщает управление ФСБ России по республике. По данным ведомства, 25-летний житель Башкирии в январе на сайте заполнил анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Он отправил свои паспортные данные, его заявку одобрили, получил от представителя запрещенной в РФ организации указания по пересечению границы с Украиной. Для этого он приобрел железнодорожный билет до Москвы, откуда на самолете через третьи страны планировал добраться до конечной точки, но при попытке выезда был задержан сотрудниками управления ФСБ. "Выявлены и задокументированы противоправные действия жителя села Михайловка Уфимского района Республики Башкортостан, 1999 года рождения, планировавшего вступить в ряды террористической организации на территории Украины и воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина арестован. Он признал вину и сотрудничает со следствием. Село Михайловка расположено у западной окраины Уфы, примыкает к району Затон. Согласно открытым данным, в населенном пункте проживает примерно 11 тысяч человек.

https://ria.ru/20250415/samara-2011274075.html

https://ria.ru/20250407/zhitelnitsa-2009804176.html

украина

уфимский район

москва

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происшествия, украина, уфимский район, москва, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)