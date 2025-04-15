https://ria.ru/20250415/tehnik-2011478062.html
Техник перевел миллион рублей в помощь военным частям, сообщил источник
Техник перевел миллион рублей в помощь военным частям, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2025
Техник перевел миллион рублей в помощь военным частям, сообщил источник
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев, 1984-2025) за 2024 год перевел порядка одного миллиона рублей в помощь военным частям, подтвердил в беседе с РИА Новости его... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:50:00+03:00
2025-04-15T23:50:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев, 1984-2025) за 2024 год перевел порядка одного миллиона рублей в помощь военным частям, подтвердил в беседе с РИА Новости его друг Лука Сафронов-Затравкин. Ранее Telegram-канал Mash написал, что рэперы Паша Техник, Metox и Марк направили около миллиона рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку за 2024 год. "Паша перевел эту сумму (порядка миллиона рублей - ред.) большому количеству различных военных частей, как минимум четырем. Он показывал мне письма из четырех частей. У него была активная гражданская позиция: он много помогал детским домам, работал со сложными подростками. Очень жаль, что об этом не говорили. Слава богу, сегодня об этом говорят. Мне очень приятно, что для всех он открывается таким человеком, каким он был для нас - достойным и с активной гражданской позицией", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Техник не хотел "хайпиться" на добрых делах. "Он делал это просто от чистого сердца, от души", - добавил друг рэпера. Как отметил Сафронов-Затравкин, в этом году Техник успел посетить "сложных подростков" и детские дома. "Мы знали именно об этих делах. То, что сегодня об этом говорят, ещё раз говорит о доброй памяти о Паше", - подчеркнул он. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. На прошлой неделе, в пятницу, в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, её посетили сотни человек.
https://ria.ru/20250413/hudozhnik-2011016340.html
https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html
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пхукет (остров), россия
Техник перевел миллион рублей в помощь военным частям, сообщил источник
Рэпер Паша Техник за 2024 год перевел около миллиона рублей военным частям
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев, 1984-2025) за 2024 год перевел порядка одного миллиона рублей в помощь военным частям, подтвердил в беседе с РИА Новости его друг Лука Сафронов-Затравкин.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что рэперы Паша Техник, Metox и Марк направили около миллиона рублей 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку за 2024 год.
«
"Паша перевел эту сумму (порядка миллиона рублей - ред.) большому количеству различных военных частей, как минимум четырем. Он показывал мне письма из четырех частей. У него была активная гражданская позиция: он много помогал детским домам, работал со сложными подростками. Очень жаль, что об этом не говорили. Слава богу, сегодня об этом говорят. Мне очень приятно, что для всех он открывается таким человеком, каким он был для нас - достойным и с активной гражданской позицией", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Техник не хотел "хайпиться" на добрых делах. "Он делал это просто от чистого сердца, от души", - добавил друг рэпера.
Как отметил Сафронов-Затравкин, в этом году Техник успел посетить "сложных подростков" и детские дома. "Мы знали именно об этих делах. То, что сегодня об этом говорят, ещё раз говорит о доброй памяти о Паше", - подчеркнул он.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете
с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
На прошлой неделе, в пятницу, в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, её посетили сотни человек.