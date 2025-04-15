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Число заболевших корью в Техасе достигло 561 - РИА Новости, 15.04.2025
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22:31 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tehas-2011468178.html
Число заболевших корью в Техасе достигло 561
Число заболевших корью в Техасе достигло 561 - РИА Новости, 15.04.2025
Число заболевших корью в Техасе достигло 561
Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 561, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T22:31:00+03:00
2025-04-15T22:31:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 561, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата. Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший сообщил о том, что по состоянию на 6 апреля в США было зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 - в Техасе. "На данный момент с конца января зафиксирован 561 случай (заболевания корью в Техасе - ред.)... Были госпитализированы 58 пациентов", - говорится на сайте техасского ведомства. По его данным, в штате были зарегистрированы два летальных исхода в результате вспышки кори, погибшими оказались невакцинированные школьники. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
https://ria.ru/20250405/frantsiya-2009529474.html
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Число заболевших корью в Техасе достигло 561

Число заболевших корью в американском Техасе возросло до 561 человека

© NIBSC/SCIENCE SOURCEВирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память
Вирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© NIBSC/SCIENCE SOURCE
Вирус кори (синий) поражает В-клетки, отвечающие за иммунную память. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 561, сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения штата.
Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший сообщил о том, что по состоянию на 6 апреля в США было зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 - в Техасе.
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"На данный момент с конца января зафиксирован 561 случай (заболевания корью в Техасе - ред.)... Были госпитализированы 58 пациентов", - говорится на сайте техасского ведомства.
По его данным, в штате были зарегистрированы два летальных исхода в результате вспышки кори, погибшими оказались невакцинированные школьники.
Первый случай летального исхода в результате вспышки кори в Техасе был зарегистрирован в конце февраля.
Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
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