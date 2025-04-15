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Глава МИД Ирана пригласил спецпосланника США в Тегеран, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
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23:25 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tegeran-2011474859.html
Глава МИД Ирана пригласил спецпосланника США в Тегеран, пишут СМИ
Глава МИД Ирана пригласил спецпосланника США в Тегеран, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025
Глава МИД Ирана пригласил спецпосланника США в Тегеран, пишут СМИ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время переговоров на прошлой неделе в Омане пригласил спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:25:00+03:00
2025-04-15T23:25:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
дональд трамп
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время переговоров на прошлой неделе в Омане пригласил спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Тегеран, а тот не отклонил это предложение, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники. На прошлой неделе издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят. "Он (Аракчи - ред.) пригласил Уиткоффа посетить Тегеран, и посланник не отклонил предложение", - говорится в сообщении. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250413/tramp-2010957647.html
https://ria.ru/20250415/iran-2011354117.html
https://ria.ru/20250414/iran-2011164914.html
иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана пригласил спецпосланника США в Тегеран, пишут СМИ

Глава МИД Ирана Аракчи пригласил спецпосланника США Уиткоффа в Тегеран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время переговоров на прошлой неделе в Омане пригласил спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Тегеран, а тот не отклонил это предложение, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники.
На прошлой неделе издание Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что Уиткофф может поехать в Тегеран, если его пригласят.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
13 апреля, 04:01
«
"Он (Аракчи - ред.) пригласил Уиткоффа посетить Тегеран, и посланник не отклонил предложение", - говорится в сообщении.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Лидер Ирана заявил о пессимизме в отношении переговоров с США
Вчера, 13:47
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана над зданием посольства - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Советник президента Ирана назвал диалог с США крайне важным
14 апреля, 14:58
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСтив УиткоффДональд ТрампСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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