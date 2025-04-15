"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе
Spectator: Германия потерпела унижение перед Россией из-за плохих танков
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север"
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет историк Найджел Джонс в статье для британского журнала The Spectator.
«
"Само их присутствие — и очевидная неудача — на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии", — заявляет он.
В США задали неудобный вопрос после заявления Мерца о Taurus
14 апреля, 22:35
При этом журналист напомнил, что на протяжении всей истории немецкая тяжелая техника не могла похвастаться выдающимися характеристиками и не шла ни в какое сравнение с советскими разработками. Вопреки популярной легенде о всепобеждающем блицкриге, немецкие танки на практике неоднократно демонстрировали схожие недостатки, пояснил Джонс.
"Бронемашиной-победителем Второй мировой войны был не немецкий танк, а русский Т-34 — крепкий боевой конь с наклонной защитной броней и простой конструкцией", — говорится в публикации.
"Черная дыра". На Западе раскрыли жуткую правду об Украине
12 апреля, 19:10
Тем не менее, подытожил историк, вне зависимости от того, как современные немецкие технологии военной промышленности показали бы себя на Украине, они все равно не смогли бы переломить ход противостояния с Россией.
В начале апреля портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя.
При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя.