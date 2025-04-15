https://ria.ru/20250415/tanki-2011345418.html

"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе

"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе - РИА Новости, 15.04.2025

"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе

Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет историк Найджел Джонс в статье для британского журнала... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T13:02:00+03:00

2025-04-15T13:02:00+03:00

2025-04-15T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет историк Найджел Джонс в статье для британского журнала The Spectator."Само их присутствие — и очевидная неудача — на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии", — заявляет он.При этом журналист напомнил, что на протяжении всей истории немецкая тяжелая техника не могла похвастаться выдающимися характеристиками и не шла ни в какое сравнение с советскими разработками. Вопреки популярной легенде о всепобеждающем блицкриге, немецкие танки на практике неоднократно демонстрировали схожие недостатки, пояснил Джонс."Бронемашиной-победителем Второй мировой войны был не немецкий танк, а русский Т-34 — крепкий боевой конь с наклонной защитной броней и простой конструкцией", — говорится в публикации.Тем не менее, подытожил историк, вне зависимости от того, как современные немецкие технологии военной промышленности показали бы себя на Украине, они все равно не смогли бы переломить ход противостояния с Россией.В начале апреля портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя.При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя.

https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html

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