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"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 15.04.2025 (обновлено: 13:17 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/tanki-2011345418.html
"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе
"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе - РИА Новости, 15.04.2025
"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе
Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет историк Найджел Джонс в статье для британского журнала... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T13:02:00+03:00
2025-04-15T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет историк Найджел Джонс в статье для британского журнала The Spectator."Само их присутствие — и очевидная неудача — на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии", — заявляет он.При этом журналист напомнил, что на протяжении всей истории немецкая тяжелая техника не могла похвастаться выдающимися характеристиками и не шла ни в какое сравнение с советскими разработками. Вопреки популярной легенде о всепобеждающем блицкриге, немецкие танки на практике неоднократно демонстрировали схожие недостатки, пояснил Джонс."Бронемашиной-победителем Второй мировой войны был не немецкий танк, а русский Т-34 — крепкий боевой конь с наклонной защитной броней и простой конструкцией", — говорится в публикации.Тем не менее, подытожил историк, вне зависимости от того, как современные немецкие технологии военной промышленности показали бы себя на Украине, они все равно не смогли бы переломить ход противостояния с Россией.В начале апреля портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя.При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя.
https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html
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в мире, россия, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина
"Символичное унижение": ход России на Украине вызвал панику на Западе

Spectator: Германия потерпела унижение перед Россией из-за плохих танков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север"
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Германия унизилась перед Россией, отправив на Украину неприспособленные к боевым действиям танки, пишет историк Найджел Джонс в статье для британского журнала The Spectator.
«
"Само их присутствие — и очевидная неудача — на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии", — заявляет он.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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14 апреля, 22:35
При этом журналист напомнил, что на протяжении всей истории немецкая тяжелая техника не могла похвастаться выдающимися характеристиками и не шла ни в какое сравнение с советскими разработками. Вопреки популярной легенде о всепобеждающем блицкриге, немецкие танки на практике неоднократно демонстрировали схожие недостатки, пояснил Джонс.
"Бронемашиной-победителем Второй мировой войны был не немецкий танк, а русский Т-34 — крепкий боевой конь с наклонной защитной броней и простой конструкцией", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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12 апреля, 19:10
Тем не менее, подытожил историк, вне зависимости от того, как современные немецкие технологии военной промышленности показали бы себя на Украине, они все равно не смогли бы переломить ход противостояния с Россией.
В начале апреля портал Tagesschau (часть медиагруппы ARD) сообщил со ссылкой на секретную стенограмму лекции заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве, что боевые действия на Украине выявили у практически всех образцов крупной немецкой военной техники существенные недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя.
При этом, по информации издания Spiegel, в вооруженных силах ФРГ считают, что доклад военного атташе "вполне отражает" реальное положение дел на поле боя.
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