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На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/tablichki-2011398666.html
На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов
На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов - РИА Новости, 15.04.2025
На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов
"Единая Россия" запустила всероссийскую акцию "Рабочее время героя", в рамках которой на территориях предприятий в РФ появятся таблички, посвящённые работникам, РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:22:00+03:00
2025-04-15T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
единая россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Единая Россия" запустила всероссийскую акцию "Рабочее время героя", в рамках которой на территориях предприятий в РФ появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО, сообщили в Telegram-канале партии. "Единая Россия запустила Всероссийскую акцию "Рабочее место Героя". Акцию инициировал партпроект "Выбирай свое". На территориях предприятий по всей стране появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Первым регионом стала Луганская Народная Республика", - сообщили в ЕР. В рамках акции у входа в заготовительно-сварочный цех машиностроительного завода "Лугамаш" уже установили пять мемориальных досок в память о военнослужащих Викторе Евтушенко, Олеге Макиевском, Николае Доровском, Сергее Шаповалове и Сергее Пелихе.
https://ria.ru/20250412/svo-2010905461.html
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общество, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Единая Россия
На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов

ЕР: На предприятиях появятся таблички с именами погибших бойцов СВО

© Фото : Партия "Единая Россия"."Единая Россия" запустила Всероссийскую акцию "Рабочее место Героя"
Единая Россия запустила Всероссийскую акцию Рабочее место Героя - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Фото : Партия "Единая Россия".
"Единая Россия" запустила Всероссийскую акцию "Рабочее место Героя". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Единая Россия" запустила всероссийскую акцию "Рабочее время героя", в рамках которой на территориях предприятий в РФ появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО, сообщили в Telegram-канале партии.
"Единая Россия запустила Всероссийскую акцию "Рабочее место Героя". Акцию инициировал партпроект "Выбирай свое". На территориях предприятий по всей стране появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Первым регионом стала Луганская Народная Республика", - сообщили в ЕР.
В рамках акции у входа в заготовительно-сварочный цех машиностроительного завода "Лугамаш" уже установили пять мемориальных досок в память о военнослужащих Викторе Евтушенко, Олеге Макиевском, Николае Доровском, Сергее Шаповалове и Сергее Пелихе.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Баканов почтил память добровольцев из "Роскосмоса", погибших на СВО
12 апреля, 17:30
 
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