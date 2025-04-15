https://ria.ru/20250415/tablichki-2011398666.html

На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов

На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов - РИА Новости, 15.04.2025

На предприятиях появятся таблички с именами погибших на СВО бойцов

"Единая Россия" запустила всероссийскую акцию "Рабочее время героя", в рамках которой на территориях предприятий в РФ появятся таблички, посвящённые работникам, РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:22:00+03:00

2025-04-15T17:22:00+03:00

2025-04-15T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Единая Россия" запустила всероссийскую акцию "Рабочее время героя", в рамках которой на территориях предприятий в РФ появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО, сообщили в Telegram-канале партии. "Единая Россия запустила Всероссийскую акцию "Рабочее место Героя". Акцию инициировал партпроект "Выбирай свое". На территориях предприятий по всей стране появятся таблички, посвящённые работникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО. Первым регионом стала Луганская Народная Республика", - сообщили в ЕР. В рамках акции у входа в заготовительно-сварочный цех машиностроительного завода "Лугамаш" уже установили пять мемориальных досок в память о военнослужащих Викторе Евтушенко, Олеге Макиевском, Николае Доровском, Сергее Шаповалове и Сергее Пелихе.

https://ria.ru/20250412/svo-2010905461.html

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