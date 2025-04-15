СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ
СВР: Запад использует украинский кризис для дестабилизации ситуации в СГ
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на Украине, это подчеркивалось на переговорах директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщило пресс-бюро СВР.
На совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии в Могилеве во вторник "были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении России и Беларуси", отмечается в сообщении.
"В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - говорится в сообщении.
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