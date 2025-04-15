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СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ - РИА Новости, 15.04.2025
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18:15 15.04.2025 (обновлено: 18:51 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/svr-2011425901.html
СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ
СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ - РИА Новости, 15.04.2025
СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ
Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T18:15:00+03:00
2025-04-15T18:51:00+03:00
россия
белоруссия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
евросоюз
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на Украине, это подчеркивалось на переговорах директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщило пресс-бюро СВР.На совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии в Могилеве во вторник "были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении России и Беларуси", отмечается в сообщении."В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, евросоюз
Россия, Белоруссия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Евросоюз
СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ

СВР: Запад использует украинский кризис для дестабилизации ситуации в СГ

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки Росии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на Украине, это подчеркивалось на переговорах директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщило пресс-бюро СВР.
На совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии в Могилеве во вторник "были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении России и Беларуси", отмечается в сообщении.
"В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - говорится в сообщении.
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РоссияБелоруссияУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОЕвросоюз
 
 
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