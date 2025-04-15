https://ria.ru/20250415/svr-2011425901.html

СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ

СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ - РИА Новости, 15.04.2025

СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ

Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T18:15:00+03:00

2025-04-15T18:15:00+03:00

2025-04-15T18:51:00+03:00

россия

белоруссия

украина

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:2022:1138_1920x0_80_0_0_3889146dad54bc4034504bb4bca8541c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Широкий арсенал возможностей западных спецслужб используется в попытках дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства, используя конфликт на Украине, это подчеркивалось на переговорах директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля, сообщило пресс-бюро СВР.На совместном заседании коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии в Могилеве во вторник "были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия по основным направлениям разведывательной деятельности, обсуждены приоритеты совместной работы в условиях продолжающейся агрессивной политики коллективного Запада в отношении России и Беларуси", отмечается в сообщении."В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250326/es-2007458350.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, евросоюз