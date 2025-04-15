https://ria.ru/20250415/svo-2011352989.html

Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО

Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО - РИА Новости, 15.04.2025

Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО

Жительницы ставропольских Ессентуков несколько дней готовили пасхальную посылку для бойцов и отправили на СВО 1 тысячу крашеных яиц и 50 больших куличей,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:23:00+03:00

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2025-04-15T17:23:00+03:00

надежные люди

ессентуки

сво

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ПЯТИГОРСК, 15 апр – РИА Новости. Жительницы ставропольских Ессентуков несколько дней готовили пасхальную посылку для бойцов и отправили на СВО 1 тысячу крашеных яиц и 50 больших куличей, сообщил глава города Владимир Крутников. Крутников рассказал, что помимо традиционных яиц и куличей, в праздничное меню хозяйки включили тысячу котлет. Продукты упакованы в хладокоробки и отправлены на линию боевого соприкосновения. "Большая пасхальная посылка отправлена из Ессентуков для наших ребят! Несколько дней и ночей наши женщины готовили, варили, жарили и пекли для защитников угощения. Более 100 банок домашней тушёнки, 40 килограммов плова, 200 килограмм сала, 1000 котлет, пироги и пирожки и, разумеется, главные блюда праздника — 1000 яиц и полсотни куличей", – написал Крутников в своем Telegram-канале. Кроме продуктов в посылку вошли предметы личной гигиены, одежда, стройматериалы и генератор.

https://ria.ru/20240815/avtomobili-1966485414.html

ессентуки

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ессентуки, сво