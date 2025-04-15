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Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО - РИА Новости, 15.04.2025
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Надежные люди
 
17:23 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/svo-2011352989.html
Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО
Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО - РИА Новости, 15.04.2025
Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО
Жительницы ставропольских Ессентуков несколько дней готовили пасхальную посылку для бойцов и отправили на СВО 1 тысячу крашеных яиц и 50 больших куличей,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T17:23:00+03:00
2025-04-15T17:23:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 15 апр – РИА Новости. Жительницы ставропольских Ессентуков несколько дней готовили пасхальную посылку для бойцов и отправили на СВО 1 тысячу крашеных яиц и 50 больших куличей, сообщил глава города Владимир Крутников. Крутников рассказал, что помимо традиционных яиц и куличей, в праздничное меню хозяйки включили тысячу котлет. Продукты упакованы в хладокоробки и отправлены на линию боевого соприкосновения. "Большая пасхальная посылка отправлена из Ессентуков для наших ребят! Несколько дней и ночей наши женщины готовили, варили, жарили и пекли для защитников угощения. Более 100 банок домашней тушёнки, 40 килограммов плова, 200 килограмм сала, 1000 котлет, пироги и пирожки и, разумеется, главные блюда праздника — 1000 яиц и полсотни куличей", – написал Крутников в своем Telegram-канале. Кроме продуктов в посылку вошли предметы личной гигиены, одежда, стройматериалы и генератор.
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ессентуки, сво
Надежные люди, Ессентуки, СВО
Жительницы Ессентуков отправили праздничный пасхальный обед бойцам СВО

Жительницы Ставрополя отправили на СВО тысячу яиц и 50 больших куличей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтенд АО "Восточный порт"
Стенд АО Восточный порт - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЯТИГОРСК, 15 апр – РИА Новости. Жительницы ставропольских Ессентуков несколько дней готовили пасхальную посылку для бойцов и отправили на СВО 1 тысячу крашеных яиц и 50 больших куличей, сообщил глава города Владимир Крутников.
Крутников рассказал, что помимо традиционных яиц и куличей, в праздничное меню хозяйки включили тысячу котлет. Продукты упакованы в хладокоробки и отправлены на линию боевого соприкосновения.
"Большая пасхальная посылка отправлена из Ессентуков для наших ребят! Несколько дней и ночей наши женщины готовили, варили, жарили и пекли для защитников угощения. Более 100 банок домашней тушёнки, 40 килограммов плова, 200 килограмм сала, 1000 котлет, пироги и пирожки и, разумеется, главные блюда праздника — 1000 яиц и полсотни куличей", – написал Крутников в своем Telegram-канале.
Кроме продуктов в посылку вошли предметы личной гигиены, одежда, стройматериалы и генератор.
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