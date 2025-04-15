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Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 15.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 15.04.2025 (обновлено: 12:56 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/svo-2011339284.html
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации - РИА Новости, 15.04.2025
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:34:00+03:00
2025-04-15T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней, сообщает во вторник телеканал "Общественное". Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины продлит военное положение уже 15-18 апреля. "Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа датированы 15 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным "Общественного", согласно законопроектам, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что украинский парламент в среду планирует рассмотреть указанные законопроекты. "Рада завтра собирается рассматривать законопроекты о продлении военного положения и мобилизации", - отметил он.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
https://ria.ru/20250412/goncharenko-2010900120.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010734394.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней, сообщает во вторник телеканал "Общественное".
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины продлит военное положение уже 15-18 апреля.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Гончаренко* раскритиковал всеобщую мобилизацию на Украине
12 апреля, 17:38
"Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа датированы 15 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным "Общественного", согласно законопроектам, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней.
Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что украинский парламент в среду планирует рассмотреть указанные законопроекты. "Рада завтра собирается рассматривать законопроекты о продлении военного положения и мобилизации", - отметил он.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Рада может продлить военное положение не дожидаясь 9 мая, пишет Reuters
11 апреля, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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