Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней, сообщает во вторник телеканал "Общественное".
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины продлит военное положение уже 15-18 апреля.
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"Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов "О продлении срока действия военного положения на Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Оба документа датированы 15 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным "Общественного", согласно законопроектам, военное положение и мобилизация должны быть продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней.
Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале сообщил, что украинский парламент в среду планирует рассмотреть указанные законопроекты. "Рада завтра собирается рассматривать законопроекты о продлении военного положения и мобилизации", - отметил он.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевалось каждые 90 дней. В январе 2025 года Рада заранее продлила действие военного положения на очередные 90 суток: с 8 февраля по 9 мая.