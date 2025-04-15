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Ивановский чиновник требовал 1,5% от каждого госконтракта, заявили в СУСК - РИА Новости, 15.04.2025
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15:17 15.04.2025 (обновлено: 16:18 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/susk-2011369578.html
Ивановский чиновник требовал 1,5% от каждого госконтракта, заявили в СУСК
Ивановский чиновник требовал 1,5% от каждого госконтракта, заявили в СУСК - РИА Новости, 15.04.2025
Ивановский чиновник требовал 1,5% от каждого госконтракта, заявили в СУСК
Следствие полагает, что задержанный по подозрению в коррупции начальник департамента дорожного хозяйства Ивановской области требовал себе 1,5% от суммы каждого... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:17:00+03:00
2025-04-15T16:18:00+03:00
ивановская область
происшествия
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Следствие полагает, что задержанный по подозрению в коррупции начальник департамента дорожного хозяйства Ивановской области требовал себе 1,5% от суммы каждого госконтракта, сообщает СУСК по региону на своем сайте. Во вторник прокуратура региона сообщила, что директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, а также его первый зам задержаны по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры, они получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Как пояснили в СУСК, между коммерческой организацией и департаментом с 2019 по 2024 год заключались государственные контракты на строительство автомобильных дорог и автомагистралей на общую сумму более 9 миллиарда рублей. Аналогичные контракты заключались с другой компанией, бенефициаром которой являлся также руководитель этой фирмы. "До руководителя коммерческих организаций через посредника было доведено требование начальника департамента о передаче денежных средств в размере 1,5% от суммы каждого контракта", - информирует СУСК. По данным следствия, в указанный период глава департамента получил от руководителя организаций взятки на общую сумму 44,5 миллиона рублей за покровительство при заключении и исполнении контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ивановской области. "Кроме того, фактический руководитель указанных организаций в период с 2020 по 2024 годы ежемесячно передавал первому заместителю начальника департамента незаконное вознаграждение за содействие в решении аналогичных вопросов, общий размер взятки составил 6,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении. СУСК уточняет, что в отношении жителя региона, выступавшего посредником во взяточничестве в особо крупном размере, тоже возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html
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ивановская область, происшествия, жкх
Ивановская область, Происшествия, ЖКХ
Ивановский чиновник требовал 1,5% от каждого госконтракта, заявили в СУСК

СУСК: задержанный ивановский чиновник требовал 1,5% от каждого госконтракта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Следствие полагает, что задержанный по подозрению в коррупции начальник департамента дорожного хозяйства Ивановской области требовал себе 1,5% от суммы каждого госконтракта, сообщает СУСК по региону на своем сайте.
Во вторник прокуратура региона сообщила, что директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, а также его первый зам задержаны по подозрению в получении взяток на сумму свыше 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры, они получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций, создавая для нее благоприятные условия при заключении и исполнении госконтрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Как пояснили в СУСК, между коммерческой организацией и департаментом с 2019 по 2024 год заключались государственные контракты на строительство автомобильных дорог и автомагистралей на общую сумму более 9 миллиарда рублей. Аналогичные контракты заключались с другой компанией, бенефициаром которой являлся также руководитель этой фирмы.
"До руководителя коммерческих организаций через посредника было доведено требование начальника департамента о передаче денежных средств в размере 1,5% от суммы каждого контракта", - информирует СУСК.
По данным следствия, в указанный период глава департамента получил от руководителя организаций взятки на общую сумму 44,5 миллиона рублей за покровительство при заключении и исполнении контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории Ивановской области.
"Кроме того, фактический руководитель указанных организаций в период с 2020 по 2024 годы ежемесячно передавал первому заместителю начальника департамента незаконное вознаграждение за содействие в решении аналогичных вопросов, общий размер взятки составил 6,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что в отношении жителя региона, выступавшего посредником во взяточничестве в особо крупном размере, тоже возбуждено уголовное дело.
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