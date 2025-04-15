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США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам - РИА Новости, 15.04.2025
США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
Белый дом ради переговоров с Москвой не поддержал заявление "Большой семерки", осуждающее удар по военнослужащим ВСУ в Сумах, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T15:20:00+03:00
2025-04-15T15:20:00+03:00
2025-04-15T15:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Белый дом ради переговоров с Москвой не поддержал заявление "Большой семерки", осуждающее удар по военнослужащим ВСУ в Сумах, передает агентство Bloomberg.Как утверждают источники агентства, США сказали союзникам, что не поддержат заявление, потому что хотят продолжить переговоры с Москвой. Канада, которая председательствует в "Семерке", заявила, что без американской поддержки продвинуть заявление не получится.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.Как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, на месте удара находились около 200 военнослужащих ВСУ, включая командование, в том числе там были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, у Москвы есть факты, подтверждающие, что в Сумах удалось поразить место сходки украинских военачальников и их западных коллег.
https://ria.ru/20250415/mid-2011345160.html
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США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
Bloomberg: США отказались поддержать G7 в осуждении удара по ВСУ в Сумах