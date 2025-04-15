https://ria.ru/20250415/sumy-2011342963.html

В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий

В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий - РИА Новости, 15.04.2025

В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий

Представители ВСУ в момент удара по Сумам обсуждали с иностранцами планы боевых действий, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T12:53:00+03:00

2025-04-15T12:53:00+03:00

2025-04-15T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лебедев

сергей лавров

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Представители ВСУ в момент удара по Сумам обсуждали с иностранцами планы боевых действий, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные", - сказал собеседник агентства, сославшись на свои источники. Он напомнил об информации Минобороны России, что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. "Нагло пригласили толпу гражданских", - отметил Лебедев. По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html

https://ria.ru/20250414/vsu-2011251087.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сергей лебедев, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины