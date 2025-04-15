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В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий - РИА Новости, 15.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 15.04.2025 (обновлено: 14:25 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sumy-2011342963.html
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий - РИА Новости, 15.04.2025
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий
Представители ВСУ в момент удара по Сумам обсуждали с иностранцами планы боевых действий, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:53:00+03:00
2025-04-15T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лебедев
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Представители ВСУ в момент удара по Сумам обсуждали с иностранцами планы боевых действий, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные", - сказал собеседник агентства, сославшись на свои источники. Он напомнил об информации Минобороны России, что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. "Нагло пригласили толпу гражданских", - отметил Лебедев. По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250414/sumy-2011186629.html
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россия, украина, сергей лебедев, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В момент удара по Сумам ВСУ обсуждали с иностранцами планы боевых действий

Лебедев: ВСУ при ударе по Сумам обсуждали с иностранцами планы боевых действий

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Представители ВСУ в момент удара по Сумам обсуждали с иностранцами планы боевых действий, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные", - сказал собеседник агентства, сославшись на свои источники.
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Он напомнил об информации Минобороны России, что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита. "Нагло пригласили толпу гражданских", - отметил Лебедев.
По информации Минобороны РФ, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков. При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант" заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЛебедевСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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