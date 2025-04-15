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Кассация отменила взыскание с Ананьевых убытков от санации "АВБ Банка" - РИА Новости, 15.04.2025
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23:28 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sud-2011475148.html
Кассация отменила взыскание с Ананьевых убытков от санации "АВБ Банка"
Кассация отменила взыскание с Ананьевых убытков от санации "АВБ Банка" - РИА Новости, 15.04.2025
Кассация отменила взыскание с Ананьевых убытков от санации "АВБ Банка"
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали солидарно около 113,1 миллиарда... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:28:00+03:00
2025-04-15T23:28:00+03:00
экономика
москва
дмитрий ананьев
траст
центральный банк рф (цб рф)
рост банк
россия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка – экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и экс-совладельца "АВБ Банка" Николая Тарана. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд, рассмотрев во вторник кассационные жалобы ответчиков и истца, решил отправить дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Москвы в апреле 2023 года полностью взыскал заявленную истцом сумму, но при этом, как рассказал тогда РИА Новости информированный источник, отказала в иске к одному из ответчиков – Олегу Вдовину, президенту "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. Решение в августе 2023 года поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме. Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. В декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк отошел "Трасту". С апреля 2018 года Банк России в рамках второй санации в качестве помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей. Поданный в апреле 2021 года иск "Траста" о солидарном взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка" за счет государства, адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения. Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2022 года это дело по ходатайству Центробанка, участвующего в нем в статусе третьего лица, слушалось в закрытом режиме. На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей, тем самым завершив консолидацию активов в сфере интересов БНА. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы Бинбанка, "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла на тот момент 2 триллионов рублей.
https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011408713.html
https://ria.ru/20250415/namin-2011371540.html
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экономика, москва, дмитрий ананьев, траст , центральный банк рф (цб рф), рост банк, россия
Экономика, Москва, Дмитрий Ананьев, ТРАСТ , Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Рост Банк, Россия
Кассация отменила взыскание с Ананьевых убытков от санации "АВБ Банка"

Суд отменил взыскание с Ананьевых 113,1 млрд руб убытков от санации "АВБ Банка"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску банка "Траст" взыскали солидарно около 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка – экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и экс-совладельца "АВБ Банка" Николая Тарана.
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Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд, рассмотрев во вторник кассационные жалобы ответчиков и истца, решил отправить дело на новое рассмотрение.
Арбитражный суд Москвы в апреле 2023 года полностью взыскал заявленную истцом сумму, но при этом, как рассказал тогда РИА Новости информированный источник, отказала в иске к одному из ответчиков – Олегу Вдовину, президенту "АВБ Банка" с февраля 2016 по август 2018 года. Решение в августе 2023 года поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.
Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. В декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк отошел "Трасту". С апреля 2018 года Банк России в рамках второй санации в качестве помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей.
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Поданный в апреле 2021 года иск "Траста" о солидарном взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка" за счет государства, адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения.
Сумма иска рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2022 года это дело по ходатайству Центробанка, участвующего в нем в статусе третьего лица, слушалось в закрытом режиме.
На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом 2018 года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. "Траст" в марте 2019 года сообщал, что завершил присоединение активов "АВБ Банка" на 340 миллиардов рублей, тем самым завершив консолидацию активов в сфере интересов БНА. С учетом ранее переданных активов группы "Открытие", включая активы Бинбанка, "Траста" и "Рост банка", их общая стоимость достигла на тот момент 2 триллионов рублей.
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