https://ria.ru/20250415/sud-2011451671.html

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу - РИА Новости, 15.04.2025

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу

Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T20:03:00+03:00

2025-04-15T20:03:00+03:00

2025-04-15T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - сказали в суде.Также под стражу заключили экс-гендиректора золотодобывающей компании "Петропавловск" Павла Масловского и бывшего топ-менеджера компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг" Светлану Безрукову, рассказали в суде.Якубовскому и Масловскому вменяется создание преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), Безруковой вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).Пресненский суд Москвы девятого апреля приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о крупном мошенничестве, Масловский получил 13,5 лет, Безруковой назначено пять лет.

https://ria.ru/20250409/sud-2010321724.html

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происшествия, москва, россия, азбука вкуса