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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу - РИА Новости, 15.04.2025
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20:03 15.04.2025 (обновлено: 20:32 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sud-2011451671.html
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу - РИА Новости, 15.04.2025
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу
Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T20:03:00+03:00
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происшествия
москва
россия
азбука вкуса
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - сказали в суде.Также под стражу заключили экс-гендиректора золотодобывающей компании "Петропавловск" Павла Масловского и бывшего топ-менеджера компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг" Светлану Безрукову, рассказали в суде.Якубовскому и Масловскому вменяется создание преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), Безруковой вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).Пресненский суд Москвы девятого апреля приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о крупном мошенничестве, Масловский получил 13,5 лет, Безруковой назначено пять лет.
https://ria.ru/20250409/sud-2010321724.html
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происшествия, москва, россия, азбука вкуса
Происшествия, Москва, Россия, Азбука вкуса
Экс-совладельца "Азбуки вкуса" арестовали по новому делу

Суд арестовал экс-владельца "Азбуки вкуса" по делу о преступном сообществе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский
Бывший совладелец сетей Азбуки вкуса и Кофе хауз Кирилл Якубовский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший совладелец сетей "Азбуки вкуса" и "Кофе хауз" Кирилл Якубовский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы заключил под стражу экс-совладельца "Азбуки вкуса" Кирилла Якубовского по новому уголовному делу о создании преступного сообщества или участии в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Якубовского Кирилла Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, на срок 1 месяц 25 суток", - сказали в суде.
Бывший совладелец сетей Азбуки вкуса и Кофе хауз Кирилл Якубовский, обвиняемый в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, перед началом оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Также под стражу заключили экс-гендиректора золотодобывающей компании "Петропавловск" Павла Масловского и бывшего топ-менеджера компании, входящей в холдинг ООО "ППФИН Холдинг" Светлану Безрукову, рассказали в суде.
Якубовскому и Масловскому вменяется создание преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ), Безруковой вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ).
Пресненский суд Москвы девятого апреля приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о крупном мошенничестве, Масловский получил 13,5 лет, Безруковой назначено пять лет.
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