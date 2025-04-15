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В Москве оштрафовали мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе
В Москве оштрафовали мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве оштрафовали мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе
Савеловский суд Москвы оштрафовал двоих мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе метро, на 30 тысяч рублей каждого, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:43:00+03:00
2025-04-15T16:43:00+03:00
2025-04-15T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал двоих мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе метро, на 30 тысяч рублей каждого, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Савëловского районного суда города Москвы Сапаров Гуванч и Мурадов Дидар признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ, и каждому назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в суде. Как было установлено, в переходе между станциями метро иностранные граждане Сапаров и Мурадов предлагали прохожим присоединиться к молитве, хотя не имели полномочий на проведение религиозного обряда в общественном месте, для этого не предназначенного.
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Москва, Россия, Происшествия
В Москве оштрафовали мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе
Суд в Москве оштрафовал двух мигрантов, предлагавших совершить намаз в переходе