Рейтинг@Mail.ru
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 15.04.2025 (обновлено: 17:54 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/sud-2011391891.html
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp - РИА Новости, 15.04.2025
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp
Cуд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных клиента через иностранный мессенджер — WhatsApp, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T16:39:00+03:00
2025-04-15T17:54:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
whatsapp inc.
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011407091_0:14:3591:2034_1920x0_80_0_0_3bccdac32acbab5eda9afa1deda3f3e7.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Cуд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных клиента через иностранный мессенджер — WhatsApp, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. &lt;…&gt; Банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тысяч рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp", — рассказали в ведомстве.На действия банка пожаловалась в Роскомнадзор жительница Москвы. В результате разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил должнику через WhatsApp сообщение с корпоративного номера.В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.В конце июня 2023 года Госдума приняла закон для защиты персональных данных россиян. Пересылка юридически значимых документов в иностранных мессенджерах наказывается штрафом до 700 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011407091_431:0:3160:2047_1920x0_80_0_0_058a60daaea82ee9b0415475d2517b76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, whatsapp inc., россия, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Москва, WhatsApp Inc., Россия, Происшествия
Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp

Суд в России впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp

© Getty Images / Anadolu/Aytac UnalЛоготип WhatsApp
Логотип WhatsApp - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Getty Images / Anadolu/Aytac Unal
Логотип WhatsApp. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Cуд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных клиента через иностранный мессенджер — WhatsApp, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. <…> Банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тысяч рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp", — рассказали в ведомстве.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии
3 апреля, 12:13
На действия банка пожаловалась в Роскомнадзор жительница Москвы. В результате разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил должнику через WhatsApp сообщение с корпоративного номера.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.
В конце июня 2023 года Госдума приняла закон для защиты персональных данных россиян. Пересылка юридически значимых документов в иностранных мессенджерах наказывается штрафом до 700 тысяч рублей.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp
6 марта, 06:47
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваWhatsApp Inc.РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала