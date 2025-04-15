https://ria.ru/20250415/sud-2011391891.html

Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp

Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp - РИА Новости, 15.04.2025

Суд впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных через WhatsApp

Cуд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных клиента через иностранный мессенджер — WhatsApp, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T16:39:00+03:00

2025-04-15T16:39:00+03:00

2025-04-15T17:54:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

whatsapp inc.

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011407091_0:14:3591:2034_1920x0_80_0_0_3bccdac32acbab5eda9afa1deda3f3e7.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Cуд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных клиента через иностранный мессенджер — WhatsApp, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. <…> Банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тысяч рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp", — рассказали в ведомстве.На действия банка пожаловалась в Роскомнадзор жительница Москвы. В результате разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил должнику через WhatsApp сообщение с корпоративного номера.В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.В конце июня 2023 года Госдума приняла закон для защиты персональных данных россиян. Пересылка юридически значимых документов в иностранных мессенджерах наказывается штрафом до 700 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250403/moshennichestvo-2009075539.html

https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, whatsapp inc., россия, происшествия