Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/sud-2011282995.html
В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника
В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника - РИА Новости, 15.04.2025
В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника
В Мосгорсуд для заочного рассмотрения поступило дело в отношении поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T06:30:00+03:00
2025-04-15T06:30:00+03:00
украина
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Мосгорсуд для заочного рассмотрения поступило дело в отношении поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Ариэлю Моше грозит от 7 до 15 лет по заочному обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из этой страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250407/dnr-2009793137.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, россия
Украина, Москва, Россия
В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника

В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника Моше

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Мосгорсуд для заочного рассмотрения поступило дело в отношении поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Ариэлю Моше грозит от 7 до 15 лет по заочному обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.
При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из этой страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В ДНР будут заочно судить наемницу из США
7 апреля, 13:25
 
УкраинаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала