https://ria.ru/20250415/sud-2011282995.html

В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника

В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника - РИА Новости, 15.04.2025

В Москве будут заочно судить сбежавшего с Украины британского наемника

В Мосгорсуд для заочного рассмотрения поступило дело в отношении поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T06:30:00+03:00

2025-04-15T06:30:00+03:00

2025-04-15T06:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Мосгорсуд для заочного рассмотрения поступило дело в отношении поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Ариэлю Моше грозит от 7 до 15 лет по заочному обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из этой страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.

https://ria.ru/20250407/dnr-2009793137.html

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