https://ria.ru/20250415/starmer-2011407284.html

В Британии обратились к Стармеру с неожиданным призывом по России

В Британии обратились к Стармеру с неожиданным призывом по России - РИА Новости, 15.04.2025

В Британии обратились к Стармеру с неожиданным призывом по России

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует поддержать завершение конфликта на Украине и наладить отношения с Россией, пишет британский дипломат Ян... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:26:00+03:00

2025-04-15T17:26:00+03:00

2025-04-15T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру следует поддержать завершение конфликта на Украине и наладить отношения с Россией, пишет британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture."До украинского кризиса, начавшегося в 2014 году, двусторонние торговые и инвестиционные отношения между Великобританией и Россией процветали", — говорится в публикации.Как отмечает автор статьи, между университетами двух стран было налажено тесное сотрудничество, реализовывались программы двойных дипломов, поддерживались связи между финансовыми районами Москвы и Лондона, развивалось взаимодействие крупных энергетических компаний."Если Британия действительно намерена в полной мере реализовать энергичную и многовекторную торговую и инвестиционную политику по всему миру, Стармеру следует полностью поддержать прекращение боевых действий на Украине, прежде чем отправлять Рэйчел Ривз (глава британского Минфина — Прим. ред.) в Москву", — заключил Прауд.В воскресенье главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что Британия долгие столетия завидовала России, но не смогла сохранить свою империю, которую в итоге потеряла с позором.Как сообщало агентство Bloomberg, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250412/istoschenie-2010834824.html

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