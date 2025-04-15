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Радиостанция "Судного дня" передала четыре жутких сообщения - РИА Новости, 15.04.2025
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12:56 15.04.2025 (обновлено: 22:25 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/stantsiya-2011343458.html
Радиостанция "Судного дня" передала четыре жутких сообщения
Радиостанция "Судного дня" передала четыре жутких сообщения - РИА Новости, 15.04.2025
Радиостанция "Судного дня" передала четыре жутких сообщения
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир четыре сигнала в течение суток 14 апреля, говорится в Telegram-канале "УВБ-76... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T12:56:00+03:00
2025-04-15T22:25:00+03:00
технологии
россия
радиостанция судного дня
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир четыре сигнала в течение суток 14 апреля, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, все сигналы поступили в разное время и сопровождались пометками: "нептун" — в 10:54 по мск, "тимус" —в 15:48 по мск, "лисоплащ" — 17:17 по мск и "нутобакс" — в 18:41 по мск.В феврале УВБ-76 передала 25 сообщений за одни сутки, которые транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Среди слов, вышедших тогда в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.Радиостанция обычно передает монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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технологии, россия, радиостанция судного дня
Технологии, Россия, Радиостанция Судного дня
Радиостанция "Судного дня" передала четыре жутких сообщения

Радиостанция Судного дня передала четыре сигнала за сутки

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир четыре сигнала в течение суток 14 апреля, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Согласно публикации, все сигналы поступили в разное время и сопровождались пометками: "нептун" — в 10:54 по мск, "тимус" —в 15:48 по мск, "лисоплащ" — 17:17 по мск и "нутобакс" — в 18:41 по мск.
В феврале УВБ-76 передала 25 сообщений за одни сутки, которые транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Среди слов, вышедших тогда в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.
Радиостанция обычно передает монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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ТехнологииРоссияРадиостанция Судного дня
 
 
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