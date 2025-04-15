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США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер - РИА Новости, 15.04.2025
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23:09 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ssha-2011472848.html
США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер
США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер - РИА Новости, 15.04.2025
США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер
Госдепартамент США во вторник одобрил потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер на $825 миллионов, заявил Пентагон. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T23:09:00+03:00
2025-04-15T23:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник одобрил потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер на $825 миллионов, заявил Пентагон. "Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи Королевству Марокко ракет FIM-92K Stinger Block I и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость 825 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагон. Также была одобрена продажа учебных вертолетов TH-73A Thrasher Филиппинам на 120 миллионов долларов, добавило ведомство.
https://ria.ru/20250401/gosdep-2008775381.html
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в мире, марокко, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Марокко, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер

Госдеп одобрил потенциальную продажу Марокко ракет на 825 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарокко
Марокко - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник одобрил потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер на $825 миллионов, заявил Пентагон.
"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи Королевству Марокко ракет FIM-92K Stinger Block I и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость 825 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагон.
Также была одобрена продажа учебных вертолетов TH-73A Thrasher Филиппинам на 120 миллионов долларов, добавило ведомство.
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В миреМароккоСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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