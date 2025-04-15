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США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер

США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер - РИА Новости, 15.04.2025

США одобрили потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер

Госдепартамент США во вторник одобрил потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер на $825 миллионов, заявил Пентагон. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T23:09:00+03:00

2025-04-15T23:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник одобрил потенциальную продажу Марокко ракет для ПЗРК Стингер на $825 миллионов, заявил Пентагон. "Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи Королевству Марокко ракет FIM-92K Stinger Block I и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость 825 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагон. Также была одобрена продажа учебных вертолетов TH-73A Thrasher Филиппинам на 120 миллионов долларов, добавило ведомство.

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