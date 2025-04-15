https://ria.ru/20250415/ssha-2011447736.html

В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters

В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters - РИА Новости, 15.04.2025

В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters

Администрация США запретила сотрудникам министерства юстиции публиковать в социальных сетях информацию, связанную с их работой на правительство, передает... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T19:49:00+03:00

2025-04-15T19:49:00+03:00

2025-04-15T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Администрация США запретила сотрудникам министерства юстиции публиковать в социальных сетях информацию, связанную с их работой на правительство, передает агентство Рейтер. "Администрация президента Дональда Трампа приказала сотрудникам министерства юстиции США не публиковать в социальных сетях ничего, что связано с их работой на правительство, после того как целый ряд новых политических назначенцев начал восхвалять Трампа и критиковать его оппонентов в Интернете", - говорится в материале агентства. Как сообщается, распоряжение было разослано в понедельник офисам прокуроров США. Отмечается, что, по всей видимости, речь идет о запрете публикаций в соцсетях, подобных тем, что недавно назначенные сотрудники делали в своих официальных правительственных аккаунтах. В соответствии с новыми правилами, работники минюста больше не могут указывать в соцсетях свои должности или даже делать репост официальной правительственной информации, такой как пресс-релизы. В распоряжении подчеркивается, что сотрудники не должны пользоваться соцсетями таким образом, чтобы это "вредило эффективности министерства".

https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html

https://ria.ru/20250217/pentagon-1999878490.html

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в мире, сша, дональд трамп