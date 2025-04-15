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В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters - РИА Новости, 15.04.2025
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19:49 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ssha-2011447736.html
В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters
В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters - РИА Новости, 15.04.2025
В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters
Администрация США запретила сотрудникам министерства юстиции публиковать в социальных сетях информацию, связанную с их работой на правительство, передает... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T19:49:00+03:00
2025-04-15T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Администрация США запретила сотрудникам министерства юстиции публиковать в социальных сетях информацию, связанную с их работой на правительство, передает агентство Рейтер. "Администрация президента Дональда Трампа приказала сотрудникам министерства юстиции США не публиковать в социальных сетях ничего, что связано с их работой на правительство, после того как целый ряд новых политических назначенцев начал восхвалять Трампа и критиковать его оппонентов в Интернете", - говорится в материале агентства. Как сообщается, распоряжение было разослано в понедельник офисам прокуроров США. Отмечается, что, по всей видимости, речь идет о запрете публикаций в соцсетях, подобных тем, что недавно назначенные сотрудники делали в своих официальных правительственных аккаунтах. В соответствии с новыми правилами, работники минюста больше не могут указывать в соцсетях свои должности или даже делать репост официальной правительственной информации, такой как пресс-релизы. В распоряжении подчеркивается, что сотрудники не должны пользоваться соцсетями таким образом, чтобы это "вредило эффективности министерства".
https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США сотрудникам Минюста запретили публикации в соцсетях, пишет Reuters

Reuters: администрация Трампа запретила работникам Минюста публикации в соцсетях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Администрация США запретила сотрудникам министерства юстиции публиковать в социальных сетях информацию, связанную с их работой на правительство, передает агентство Рейтер.
«
"Администрация президента Дональда Трампа приказала сотрудникам министерства юстиции США не публиковать в социальных сетях ничего, что связано с их работой на правительство, после того как целый ряд новых политических назначенцев начал восхвалять Трампа и критиковать его оппонентов в Интернете", - говорится в материале агентства.
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Вчера, 03:39
Как сообщается, распоряжение было разослано в понедельник офисам прокуроров США. Отмечается, что, по всей видимости, речь идет о запрете публикаций в соцсетях, подобных тем, что недавно назначенные сотрудники делали в своих официальных правительственных аккаунтах. В соответствии с новыми правилами, работники минюста больше не могут указывать в соцсетях свои должности или даже делать репост официальной правительственной информации, такой как пресс-релизы.
В распоряжении подчеркивается, что сотрудники не должны пользоваться соцсетями таким образом, чтобы это "вредило эффективности министерства".
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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