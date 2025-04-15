https://ria.ru/20250415/ssha-2011363322.html

NYT: администрация Трампа хочет "быстро и навсегда" отменить ряд законов

NYT: администрация Трампа хочет "быстро и навсегда" отменить ряд законов - РИА Новости, 15.04.2025

NYT: администрация Трампа хочет "быстро и навсегда" отменить ряд законов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена "быстро и навсегда" отменить массу федеральных нормативных актов и правил, регулирующих деятельность... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T14:30:00+03:00

2025-04-15T14:30:00+03:00

2025-04-15T17:05:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена "быстро и навсегда" отменить массу федеральных нормативных актов и правил, регулирующих деятельность бизнеса и государственных ведомств, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Администрация Трампа разработала стратегию, чтобы кардинально, быстро и навсегда уничтожить нормативные акты... Трамп и его союзники считают, что, быстро отменив некоторые правила и прекратив соблюдать некоторые другие правила, можно быстро и навсегда уничтожить обширную сеть нормативных актов, которые многие рассматривают как систему безопасности, но которую администрация рассматривает как препятствие для развития экономики", - пишет издание. По данным источников газеты, администрация Трампа намерена избежать обычного длительного процесса отмены правил и вместо этого приняла на вооружение правовую стратегию, в рамках которой будет опираться на ряд решений верховного суда. Так, в 2022 году суд ограничил возможности агентства по охране окружающей среды по регулированию выбросов углекислого газа электростанциями. В 2024 году суд положил конец так называемой "доктрине Chevron", которая в течение 40 лет позволяла федеральным регулирующим органам обеспечивать соблюдение своей интерпретации неоднозначных законов. Отмечается, что речь идет об актах, регулирующих деятельность более чем 400 ведомств, которые отвечают "за все аспекты жизни американцев, от полетов на самолетах до переработки мяса домашней птицы". На этом фоне многие частные компании, которые уже давно лоббируют отмену правил, регулирующих деятельность соответствующих отраслей, активно содействуют инициативе. Администрация намерена уже на следующей неделе завершить составление списка нормативных актов, "уязвимых" применению подобных решений верховного суда, пишет NYT. Кроме того, некоторым ведомствам уже поступили инструкции, позволяющие отменять правила без предварительного уведомления и общественных обсуждений. По информации газеты, автором плана выступил Вивек Рамасвами, союзник главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

https://ria.ru/20250228/otrezvlenie-2002147500.html

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в мире, сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск, chevron