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Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы
Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы - РИА Новости, 15.04.2025
Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы
США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:35:00+03:00
2025-04-15T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью британскому новостному порталу UnHerd. "Мы очень разочарованы... я, президент и, конечно, вся администрация Трампа (президента США Дональда Трампа)... тем, что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают проводить эти выборы и предлагают европейцам противоположное тому, за что они, по-видимому, голосовали", - отметил порталу Вэнс. По словам портала, Вэнс отмечает, что политика открытых границ, спущенная сверху, как в США, так и в Европе плохо влияет на "демократическое доверие". "Весь демократический проект Запада рушится, когда люди продолжают просить об уменьшении миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их увеличением миграции", - добавил вице-президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, дональд трамп
В мире, США, Европа, Дональд Трамп
Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы
Вэнс: европейские лидеры предлагают населению не то, за что те голосовали