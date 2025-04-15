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Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы

Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы - РИА Новости, 15.04.2025

Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы

США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:35:00+03:00

2025-04-15T10:35:00+03:00

2025-04-15T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. США расстроены, что граждане Европы просят более разумную экономическую, миграционную политику, а лидеры предлагают не то, за что те голосовали, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью британскому новостному порталу UnHerd. "Мы очень разочарованы... я, президент и, конечно, вся администрация Трампа (президента США Дональда Трампа)... тем, что европейское население продолжает требовать более разумной экономической и миграционной политики, а лидеры Европы продолжают проводить эти выборы и предлагают европейцам противоположное тому, за что они, по-видимому, голосовали", - отметил порталу Вэнс. По словам портала, Вэнс отмечает, что политика открытых границ, спущенная сверху, как в США, так и в Европе плохо влияет на "демократическое доверие". "Весь демократический проект Запада рушится, когда люди продолжают просить об уменьшении миграции, а их лидеры продолжают вознаграждать их увеличением миграции", - добавил вице-президент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, европа, дональд трамп