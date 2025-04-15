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В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски
В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски - РИА Новости, 15.04.2025
В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) во вторник заявило, что обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T10:09:00+03:00
2025-04-15T10:09:00+03:00
2025-04-15T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) во вторник заявило, что обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. "NORAD обнаружило и отследило российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 14 апреля 2025 года. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в заявлении командования. При этом отмечается, что США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250327/nato-2007817493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, сша, россия, norad, в мире
Аляска, США, Россия, NORAD, В мире
В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски
Командование ПВО США заявило, что обнаружило российский военный самолет у Аляски