https://ria.ru/20250415/ssha-2011305702.html

В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски

В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски - РИА Новости, 15.04.2025

В США заявили, что обнаружили российский военный самолет у берегов Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) во вторник заявило, что обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T10:09:00+03:00

2025-04-15T10:09:00+03:00

2025-04-15T10:09:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) во вторник заявило, что обнаружило и отследило полет российского военного самолета в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. "NORAD обнаружило и отследило российский военный самолет, летевший в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 14 апреля 2025 года. Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в заявлении командования. При этом отмечается, что США не рассматривают активность России в международном воздушном пространстве рядом с Аляской как угрозу. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250327/nato-2007817493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аляска, сша, россия, norad, в мире