https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html

Министерство образования США лишило Гарвард грантов

Министерство образования США лишило Гарвард грантов - РИА Новости, 15.04.2025

Министерство образования США лишило Гарвард грантов

Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T03:39:00+03:00

2025-04-15T03:39:00+03:00

2025-04-15T03:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. "Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководство университета предупреждало, что это грозит сворачиванием учебных и исследовательских программ. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать". Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

https://ria.ru/20250324/tramp-2007006909.html

https://ria.ru/20250320/tramp-2006337848.html

сша

ближний восток

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в мире, сша, ближний восток, израиль, гарвардский университет, хамас