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Министерство образования США лишило Гарвард грантов - РИА Новости, 15.04.2025
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03:39 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/ssha-2011275130.html
Министерство образования США лишило Гарвард грантов
Министерство образования США лишило Гарвард грантов - РИА Новости, 15.04.2025
Министерство образования США лишило Гарвард грантов
Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T03:39:00+03:00
2025-04-15T03:39:00+03:00
в мире
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гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов. "Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководство университета предупреждало, что это грозит сворачиванием учебных и исследовательских программ. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать". Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250324/tramp-2007006909.html
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в мире, сша, ближний восток, израиль, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Гарвардский университет, ХАМАС
Министерство образования США лишило Гарвард грантов

Министерство образования США лишило Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Charles KrupaПамятник Джону Гарварду в Гарвардском университете
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов.
"Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард", - говорится в сообщении ведомства.
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Ранее сообщалось, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководство университета предупреждало, что это грозит сворачиванием учебных и исследовательских программ. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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В миреСШАБлижний ВостокИзраильГарвардский университетХАМАС
 
 
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