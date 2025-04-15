Министерство образования США лишило Гарвард грантов
Министерство образования США лишило Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов
© AP Photo / Charles KrupaПамятник Джону Гарварду в Гарвардском университете
© AP Photo / Charles Krupa
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов.
"Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководство университета предупреждало, что это грозит сворачиванием учебных и исследовательских программ. Американские СМИ сообщали, что администрация Трампа выдвинула ряд требований к руководству университета для сохранения финансирования, в частности отказ от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
Руководство Гарварда в понедельник выступило с заявлением, что не позволит правительству какой бы то ни было партии диктовать "частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать".
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.