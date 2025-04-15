https://ria.ru/20250415/ssha-2011272115.html

Пушков указал на необычную деталь в отношениях США и Европы

Пушков указал на необычную деталь в отношениях США и Европы - РИА Новости, 15.04.2025

Пушков указал на необычную деталь в отношениях США и Европы

В условиях серьезных разногласий с Европой США не удастся создать единую антикитайскую коалицию, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:25:00+03:00

2025-04-15T02:25:00+03:00

2025-04-15T02:25:00+03:00

сша

китай

европа

дональд трамп

алексей пушков

нато

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В условиях серьезных разногласий с Европой США не удастся создать единую антикитайскую коалицию, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."В условиях невиданного размежевания с Европой США, судя по всему, не удастся создать единую антикитайскую коалицию вместе с европейцами", — написал он.Как указал сенатор, разногласия между США и Европой по Украине, России, Гренландии, а также по военным расходам в рамках НАТО и взаимной торговле дополнились на прошлой неделе серьезными расхождениями по политике в отношении Китая."Ошеломленный новыми тарифами Трампа, Евросоюз решил показать Вашингтону, что готов по этому вопросу сблизиться с КНР", — отметил он.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250414/boykot-2011173509.html

https://ria.ru/20250414/pushkov-2011114864.html

сша

китай

европа

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сша, китай, европа, дональд трамп, алексей пушков, нато, введение трампом пошлин на импорт