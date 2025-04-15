СМИ: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США
Reuters: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию законопроекта.
"Демократы в палате представителей конгресса США в понедельник внесли законопроект... который обеспечит безопасность и финансирование реконструкции Украины и введет жесткие санкции против России", - говорится в публикации.
По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.