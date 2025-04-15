https://ria.ru/20250415/ssha-2011271757.html

СМИ: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США

СМИ: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США - РИА Новости, 15.04.2025

СМИ: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США

Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T02:14:00+03:00

2025-04-15T02:14:00+03:00

2025-04-15T02:14:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США представили законопроект об ужесточении санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и копию законопроекта. "Демократы в палате представителей конгресса США в понедельник внесли законопроект... который обеспечит безопасность и финансирование реконструкции Украины и введет жесткие санкции против России", - говорится в публикации. По данным агентства, представил законопроект член палаты представителей США Грегори Микс, занимающий важный пост в комитете по иностранным делам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250414/sanktsii-2011153119.html

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россия, сша, украина, владимир путин