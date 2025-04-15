https://ria.ru/20250415/spisok-2011409344.html

Турция изучает список ударов Киева по энергообъектам, сообщил диписточник

Турция изучает список ударов Киева по энергообъектам, сообщил диписточник - РИА Новости, 15.04.2025

Турция изучает список ударов Киева по энергообъектам, сообщил диписточник

Турция изучает переданный главой МИД РФ Сергеем Лавровым список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:44:00+03:00

2025-04-15T17:44:00+03:00

2025-04-15T17:51:00+03:00

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АНКАРА, 15 апр – РИА Новости. Турция изучает переданный главой МИД РФ Сергеем Лавровым список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил РИА Новости дипломатический источник. Российская сторона передала Турции список ударов Киева по энергообъектам РФ с начала действия моратория, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Как отметил Лавров, несмотря на мораторий на удары по энергоинфраструктуре, киевский режим почти каждый день наносил удары по энергообъектам РФ. "Изучается", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о судьбе переданного российской стороной документа. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.

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в мире, россия, турция, киев, сергей лавров