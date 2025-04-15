https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011360183.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.04.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.04.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T17:03:00+03:00

2025-04-15T17:03:00+03:00

2025-04-15T17:03:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 апреля 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 144 района скопления живой силы и техники противника, а также инфраструктуру военного аэродрома, цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центр подготовки операторов дронов. Средства ПВО сбили 304 дрона, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении до 200 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 661 самолет, 283 вертолета, 51 866 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 846 танков и других бронемашин, 1 536 реактивных систем залпового огня, 23 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 127 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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