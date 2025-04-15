https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011279579.html

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ

Группировка войск "Запад" Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожила 11 миномётных расчётов, 36 пунктов управления беспилотниками и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T05:15:00+03:00

2025-04-15T05:15:00+03:00

2025-04-15T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка войск "Запад" Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожила 11 миномётных расчётов, 36 пунктов управления беспилотниками и три станции спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены… 11 миномётных расчётов. Также уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, расчёты противовоздушной обороны "Запада" уничтожили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также 23 беспилотника самолётного типа. Начальник пресс-центра "Востока" Александр Гордеев отметил, что эта группировка за прошедшие сутки уничтожила 17 украинских беспилотников самолётного типа, семь тяжёлых коптеров "Баба-Яга", а также шесть пунктов управления беспилотной авиацией.

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278885.html

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россия, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины