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Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ
Группировка войск "Запад" Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожила 11 миномётных расчётов, 36 пунктов управления беспилотниками и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:15:00+03:00
2025-04-15T05:15:00+03:00
2025-04-15T05:15:00+03:00
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александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Группировка войск "Запад" Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки в зоне спецоперации уничтожила 11 миномётных расчётов, 36 пунктов управления беспилотниками и три станции спутниковой связи Starlink ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены… 11 миномётных расчётов. Также уничтожены 36 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, расчёты противовоздушной обороны "Запада" уничтожили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также 23 беспилотника самолётного типа. Начальник пресс-центра "Востока" Александр Гордеев отметил, что эта группировка за прошедшие сутки уничтожила 17 украинских беспилотников самолётного типа, семь тяжёлых коптеров "Баба-Яга", а также шесть пунктов управления беспилотной авиацией.
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278885.html
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россия, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчётов ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" за сутки уничтожила 11 минометных расчетов ВСУ