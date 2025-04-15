Рейтинг@Mail.ru
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011276956.html
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 15.04.2025
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении
Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:29:00+03:00
2025-04-15T04:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пятихатки
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
ТОКМАК, 15 апр - РИА Новости. Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и отступить боевиков из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщили РИА Новости разведчики, участвовавшие в налете. "Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, - это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа - "Лот", "Сокол" и "Понура" - я. Мы закидывали их гранатами. Насчет двухсотого (погибшего - ред.) точно не скажу, но хрипы слышали. Раненые были. Думаю, довольно-таки тяжело. Это был наш бой. Мы одержали победу", - рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Понура". Второй боец группы с позывным "Сокол" вспоминает, что решение вступить в бой на позиции противника было принято внутри группы. Когда завязался бой с украинскими боевиками и разведчики начали забрасывать внутрь блиндажа гранаты, обороняющиеся стали выбрасывать гранаты обратно. Как отметил разведчик, такое может сделать только подготовленный человек, так как на это нужна не только реакция, а еще и определенное понимание, позволяет ли это сделать ситуация и тип гранаты. "Предложили сдаться, но по нам начали стрелять. Мы со "Слотом" заняли позицию и начали отрабатывать по входу, чтобы не дать им высунуться, а "Понура" заскакивал сверху, на крышу, и бросал по ним гранаты. Но оказалось, что там работали далеко не мобилизованные. Эти гранаты они выкидывали обратно. Духу у них хватало, не каждый так сделает… Через сутки мы туда зашли и там уже никого не было… Испугались они или не испугались - не знаю, но они оттянулись оттуда", - добавил "Сокол" По его словам, уже после окончания боя командир сказал им, что позиции занимали боевики 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html
https://ria.ru/20250407/chasov-yar-2009729111.html
россия
пятихатки
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении

Три разведчика заставили бежать спецназ ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 15 апр - РИА Новости. Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и отступить боевиков из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщили РИА Новости разведчики, участвовавшие в налете.
"Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, - это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа - "Лот", "Сокол" и "Понура" - я. Мы закидывали их гранатами. Насчет двухсотого (погибшего - ред.) точно не скажу, но хрипы слышали. Раненые были. Думаю, довольно-таки тяжело. Это был наш бой. Мы одержали победу", - рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Понура".
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Боец рассказал о продвижении ВС России на Южнодонецком направлении
7 апреля, 05:16
Второй боец группы с позывным "Сокол" вспоминает, что решение вступить в бой на позиции противника было принято внутри группы. Когда завязался бой с украинскими боевиками и разведчики начали забрасывать внутрь блиндажа гранаты, обороняющиеся стали выбрасывать гранаты обратно. Как отметил разведчик, такое может сделать только подготовленный человек, так как на это нужна не только реакция, а еще и определенное понимание, позволяет ли это сделать ситуация и тип гранаты.
"Предложили сдаться, но по нам начали стрелять. Мы со "Слотом" заняли позицию и начали отрабатывать по входу, чтобы не дать им высунуться, а "Понура" заскакивал сверху, на крышу, и бросал по ним гранаты. Но оказалось, что там работали далеко не мобилизованные. Эти гранаты они выкидывали обратно. Духу у них хватало, не каждый так сделает… Через сутки мы туда зашли и там уже никого не было… Испугались они или не испугались - не знаю, но они оттянулись оттуда", - добавил "Сокол"
По его словам, уже после окончания боя командир сказал им, что позиции занимали боевики 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
ВС России не позволяют ВСУ копить резервы под Часовым Яром, рассказал боец
7 апреля, 06:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПятихаткиЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала