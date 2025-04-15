https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011276956.html
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 15.04.2025
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении
Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T04:29:00+03:00
2025-04-15T04:29:00+03:00
2025-04-15T04:29:00+03:00
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ТОКМАК, 15 апр - РИА Новости. Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и отступить боевиков из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщили РИА Новости разведчики, участвовавшие в налете. "Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, - это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа - "Лот", "Сокол" и "Понура" - я. Мы закидывали их гранатами. Насчет двухсотого (погибшего - ред.) точно не скажу, но хрипы слышали. Раненые были. Думаю, довольно-таки тяжело. Это был наш бой. Мы одержали победу", - рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Понура". Второй боец группы с позывным "Сокол" вспоминает, что решение вступить в бой на позиции противника было принято внутри группы. Когда завязался бой с украинскими боевиками и разведчики начали забрасывать внутрь блиндажа гранаты, обороняющиеся стали выбрасывать гранаты обратно. Как отметил разведчик, такое может сделать только подготовленный человек, так как на это нужна не только реакция, а еще и определенное понимание, позволяет ли это сделать ситуация и тип гранаты. "Предложили сдаться, но по нам начали стрелять. Мы со "Слотом" заняли позицию и начали отрабатывать по входу, чтобы не дать им высунуться, а "Понура" заскакивал сверху, на крышу, и бросал по ним гранаты. Но оказалось, что там работали далеко не мобилизованные. Эти гранаты они выкидывали обратно. Духу у них хватало, не каждый так сделает… Через сутки мы туда зашли и там уже никого не было… Испугались они или не испугались - не знаю, но они оттянулись оттуда", - добавил "Сокол" По его словам, уже после окончания боя командир сказал им, что позиции занимали боевики 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.
https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html
https://ria.ru/20250407/chasov-yar-2009729111.html
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россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении
Три разведчика заставили бежать спецназ ВСУ на Запорожском направлении
ТОКМАК, 15 апр - РИА Новости. Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и отступить боевиков из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщили РИА Новости разведчики, участвовавшие в налете.
"Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, - это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа - "Лот", "Сокол" и "Понура" - я. Мы закидывали их гранатами. Насчет двухсотого (погибшего - ред.) точно не скажу, но хрипы слышали. Раненые были. Думаю, довольно-таки тяжело. Это был наш бой. Мы одержали победу", - рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Понура".
Второй боец группы с позывным "Сокол" вспоминает, что решение вступить в бой на позиции противника было принято внутри группы. Когда завязался бой с украинскими боевиками и разведчики начали забрасывать внутрь блиндажа гранаты, обороняющиеся стали выбрасывать гранаты обратно. Как отметил разведчик, такое может сделать только подготовленный человек, так как на это нужна не только реакция, а еще и определенное понимание, позволяет ли это сделать ситуация и тип гранаты.
"Предложили сдаться, но по нам начали стрелять. Мы со "Слотом" заняли позицию и начали отрабатывать по входу, чтобы не дать им высунуться, а "Понура" заскакивал сверху, на крышу, и бросал по ним гранаты. Но оказалось, что там работали далеко не мобилизованные. Эти гранаты они выкидывали обратно. Духу у них хватало, не каждый так сделает… Через сутки мы туда зашли и там уже никого не было… Испугались они или не испугались - не знаю, но они оттянулись оттуда", - добавил "Сокол"
По его словам, уже после окончания боя командир сказал им, что позиции занимали боевики 11-й бригады войск специального назначения ВСУ
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