https://ria.ru/20250415/spetsoperatsiya-2011276956.html

Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении

Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости, 15.04.2025

Разведчики рассказали, как заставили бежать ВСУ на запорожском направлении

Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T04:29:00+03:00

2025-04-15T04:29:00+03:00

2025-04-15T04:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

пятихатки

запорожская область

вооруженные силы украины

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ТОКМАК, 15 апр - РИА Новости. Группа разведчиков в количестве трех человек из состава 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России заставила бросить свои позиции и отступить боевиков из 11-й бригады войск специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области, сообщили РИА Новости разведчики, участвовавшие в налете. "Там у них были опорники серьезные. То, что спецназ, - это выяснилось уже потом. Мне довел командир. Так-то и не было понятно, что это спецназ. Была обычная задача. Двинулись вперед, обнаружили противника. Вступили с ним в бой. Нас было трое, группа - "Лот", "Сокол" и "Понура" - я. Мы закидывали их гранатами. Насчет двухсотого (погибшего - ред.) точно не скажу, но хрипы слышали. Раненые были. Думаю, довольно-таки тяжело. Это был наш бой. Мы одержали победу", - рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Понура". Второй боец группы с позывным "Сокол" вспоминает, что решение вступить в бой на позиции противника было принято внутри группы. Когда завязался бой с украинскими боевиками и разведчики начали забрасывать внутрь блиндажа гранаты, обороняющиеся стали выбрасывать гранаты обратно. Как отметил разведчик, такое может сделать только подготовленный человек, так как на это нужна не только реакция, а еще и определенное понимание, позволяет ли это сделать ситуация и тип гранаты. "Предложили сдаться, но по нам начали стрелять. Мы со "Слотом" заняли позицию и начали отрабатывать по входу, чтобы не дать им высунуться, а "Понура" заскакивал сверху, на крышу, и бросал по ним гранаты. Но оказалось, что там работали далеко не мобилизованные. Эти гранаты они выкидывали обратно. Духу у них хватало, не каждый так сделает… Через сутки мы туда зашли и там уже никого не было… Испугались они или не испугались - не знаю, но они оттянулись оттуда", - добавил "Сокол" По его словам, уже после окончания боя командир сказал им, что позиции занимали боевики 11-й бригады войск специального назначения ВСУ.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009727407.html

https://ria.ru/20250407/chasov-yar-2009729111.html

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россия, пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины