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Расчет "Тунгуска-М" сбил разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
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05:12 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/spetsioperatsiya-2011279245.html
Расчет "Тунгуска-М" сбил разведывательный беспилотник ВСУ
Расчет "Тунгуска-М" сбил разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 15.04.2025
Расчет "Тунгуска-М" сбил разведывательный беспилотник ВСУ
Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил дрон-разведчик ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T05:12:00+03:00
2025-04-15T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил дрон-разведчик ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Сегодня расчетом ЗРПК "Тунгуска-М" 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" был сбит самодельный вражеский дрон-разведчик, обломки которого были позже найдены соседним подразделением на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Боевая машина "Тунгуска-М" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров и на высоте полета до пяти километров. Ее ракетно-пушечное вооружение состоит из восьми зенитных ракет с дальностью поражения до 10 километров и двух 30-миллиметровых скорострельных автоматических пушек с темпом стрельбы до 5 тысяч выстрелов в минуту, что гарантирует эффективное поражение воздушных целей на расстоянии до пяти километров. Расчеты ЗРПК "Тунгуска-М" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" предназначены для защиты подразделений сухопутных войск от различных средств воздушного нападения и разведки. Расчеты ПВО дежурят круглосуточно. Свою работу они выполняют слаженно и профессионально. От их мастерства зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения. За самоотверженное исполнение воинского долга и эффективное выполнение задач по прикрытию воздушного пространства расчет ЗРПК "Тунгуска-М" представлен к государственным наградам.
https://ria.ru/20250415/minoborony-2011278765.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Тунгуска-М" сбил разведывательный беспилотник ВСУ

Минобороны: расчет ЗРПК "Тунгуска-М" сбил разведывательный беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) Тунгуска-М1 - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1" . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 апр - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М" группировки войск "Днепр" уничтожил дрон-разведчик ВСУ в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Сегодня расчетом ЗРПК "Тунгуска-М" 18-й общевойсковой армии группировки "Днепр" был сбит самодельный вражеский дрон-разведчик, обломки которого были позже найдены соседним подразделением на левом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Боевая машина "Тунгуска-М" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 20 километров и на высоте полета до пяти километров. Ее ракетно-пушечное вооружение состоит из восьми зенитных ракет с дальностью поражения до 10 километров и двух 30-миллиметровых скорострельных автоматических пушек с темпом стрельбы до 5 тысяч выстрелов в минуту, что гарантирует эффективное поражение воздушных целей на расстоянии до пяти километров.
Расчеты ЗРПК "Тунгуска-М" 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" предназначены для защиты подразделений сухопутных войск от различных средств воздушного нападения и разведки. Расчеты ПВО дежурят круглосуточно. Свою работу они выполняют слаженно и профессионально. От их мастерства зависят жизни бойцов на линии боевого соприкосновения. За самоотверженное исполнение воинского долга и эффективное выполнение задач по прикрытию воздушного пространства расчет ЗРПК "Тунгуска-М" представлен к государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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