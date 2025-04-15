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Литературный спектакль в честь юбилея Победы пройдет 19 апреля в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:11 15.04.2025 (обновлено: 12:15 17.04.2025)
https://ria.ru/20250415/spektakl-2011778456.html
Литературный спектакль в честь юбилея Победы пройдет 19 апреля в Москве
Литературный спектакль в честь юбилея Победы пройдет 19 апреля в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Литературный спектакль в честь юбилея Победы пройдет 19 апреля в Москве
Литературно-музыкальный спектакль, посвященный 80-летию Победы, пройдет 19 апреля на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-15T08:11:00+03:00
2025-04-17T12:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Литературно-музыкальный спектакль, посвященный 80-летию Победы, пройдет 19 апреля на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Девятнадцатого апреля на ВДНХ за павильоном №58 покажут литературно-музыкальный спектакль "Мы никогда не забудем, мы никогда не простим" федерального проекта "Без срока давности". Он приурочен к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В программе - известные стихи и песни в исполнении артистов. Вход на мероприятие свободный", - говорится в сообщении. Отмечается, что спектакль начнется в 15:00 с выступления лауреата международных конкурсов золотого голоса Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Михаила Гаврилова. Он исполнит песню "Священная война" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Затем выступит руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина, а потом — рэпер Александр Степанов (ST).
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Литературный спектакль в честь юбилея Победы пройдет 19 апреля в Москве

Литературный спектакль, посвященный юбилею Победы, пройдет 19 апреля в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Литературно-музыкальный спектакль, посвященный 80-летию Победы, пройдет 19 апреля на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Девятнадцатого апреля на ВДНХ за павильоном №58 покажут литературно-музыкальный спектакль "Мы никогда не забудем, мы никогда не простим" федерального проекта "Без срока давности". Он приурочен к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В программе - известные стихи и песни в исполнении артистов. Вход на мероприятие свободный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спектакль начнется в 15:00 с выступления лауреата международных конкурсов золотого голоса Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Михаила Гаврилова. Он исполнит песню "Священная война" Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Затем выступит руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина, а потом — рэпер Александр Степанов (ST).
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