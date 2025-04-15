https://ria.ru/20250415/smi-2011269565.html

Лимит страхового возмещения по вкладам будет увеличен вдвое, пишут СМИ

Лимит страхового возмещения по вкладам будет увеличен вдвое, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2025

Лимит страхового возмещения по вкладам будет увеличен вдвое, пишут СМИ

Размер лимита страхового возмещения будет увеличен с нынешних 1,4 миллиона рублей вдвое – до 2,8 миллиона рублей для вкладов физлиц и индивидуальных... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T01:04:00+03:00

2025-04-15T01:04:00+03:00

2025-04-15T01:05:00+03:00

экономика

ярослав нилов

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Размер лимита страхового возмещения будет увеличен с нынешних 1,4 миллиона рублей вдвое – до 2,8 миллиона рублей для вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей на срок трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов, пишет РБК со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении."Лимит страхового возмещения будет увеличен вдвое — с текущих 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей — для рублевых вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленных на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов", — говорится в материале.По данным издания, внесенные изменения должны будут способствовать привлечению в банки "долгосрочных ресурсов"."Свою задачу как регулятора мы видим в создании стимулов для привлечения длинных денег", — заявил представитель Банка России в интервью изданию.Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.В документе отмечается, что в апреле 2024 года с инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему выступал Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию.

https://ria.ru/20250307/eksar-2003576008.html

https://ria.ru/20250220/vklady-2000570012.html

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экономика, ярослав нилов